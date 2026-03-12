El reclutamiento es el principal uso de IA en recursos humanos: el 31% de empresas que la aplican lo hace en selección de talento. (Foto: Kuali)
El reclutamiento es el principal uso de IA en recursos humanos: el 31% de empresas que la aplican lo hace en selección de talento. (Foto: Kuali)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

El estudio Talent Insights 2026 de Cornerstone revela que las áreas de recursos humanos están entrando en una nueva etapa: pasar de experimentar con inteligencia artificial (IA) a integrarla de forma concreta en la gestión del talento. En Perú, el 36.8% de organizaciones identifica la incorporación de IA en procesos de recursos humanos como uno de los principales retos para este 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Empresas a prueba: de la cultura interna al liderazgo de los CEO, ¿qué retos vienen?
La IA puede acortar en 50% los procesos de selección de personal
El 80% de las renuncias están vinculadas al liderazgo: ¿Cómo evitarlo?
IA en procesos de selección: ¿Qué riesgos trae su uso sin control?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.