La investigación se basa en una encuesta a 150 líderes de talento humano en empresas que operan en el país y muestra que la inteligencia artificial empieza a consolidarse como una herramienta clave para automatizar tareas, mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos como reclutamiento, capacitación o gestión del desempeño.

Sin embargo, la adopción todavía está en una etapa inicial. De acuerdo con el estudio, el 44.8% de las empresas aún no ha implementado inteligencia artificial en ningún proceso de talento humano, lo que evidencia una brecha entre la intención de adopción y su aplicación efectiva.

Alonso Mujica, partner y managing director de Kuali by Cornerstone, sostiene que el debate dentro de las empresas ya cambió de naturaleza. “Hoy la conversación ya no es estratégica e inspiracional, es operativa: dónde la aplico, cómo la aplico y cómo le saco valor”, señaló a Gestión.

Reclutamiento con IA, de experimento a herramienta

Uno de los ámbitos donde la inteligencia artificial está teniendo mayor impacto es el reclutamiento. Según el estudio de Cornerstone, el 31% de las empresas que ya utilizan IA lo hace en procesos de reclutamiento y selección, convirtiéndose en el principal caso de uso dentro del área de talento humano.

En organizaciones con alta atracción de talento, el volumen de postulaciones puede superar rápidamente la capacidad humana de análisis. Una empresa con fuerte marca empleadora puede recibir miles de postulaciones en cuestión de minutos tras publicar una vacante. Frente a ello, tecnologías basadas en IA permiten automatizar tareas como el escaneo masivo de currículos, entrevistas iniciales automatizadas o validaciones según perfil de puesto.

“Si el primer filtro depende solo de revisión manual, el proceso se vuelve lento y se corre el riesgo de perder candidatos frente a competidores más ágiles”, explicó Mujica.

De acuerdo con el ejecutivo, estas herramientas no buscan reemplazar al reclutador, sino ampliar su capacidad operativa. En algunos casos, la automatización permite reducir hasta 70% del esfuerzo operativo en las primeras etapas del proceso de selección.

El estudio también identifica que el principal beneficio percibido por las empresas al incorporar tecnología en talento humano es la eficiencia en tiempo (63.2%), seguido por una mejor experiencia del colaborador (21.8%) y ahorros de costos (19.5%).

Alonso Mujica es el partner managing de Kuali, empresa con 15 años de trayectoria en HR Tech. (Foto: Kuali)

Cultura y liderazgo, claves para adoptar la IA

El estudio de Cornerstone también muestra que la adopción tecnológica no depende únicamente de la disponibilidad de herramientas. Factores organizacionales como la cultura, la claridad en la toma de decisiones y la preparación de los líderes siguen siendo determinantes para implementar estas tecnologías.

Entre los principales obstáculos para utilizar IA en talento humano destacan la falta de habilidades internas para su uso (37.9%), la integración con sistemas existentes (25.3%) y la resistencia al cambio (13.8%), según el informe.

Además, aunque existe disposición a impulsar transformaciones tecnológicas, las áreas de recursos humanos reconocen que todavía existen brechas en capacidades clave.

El estudio muestra que el 46% de los líderes de recursos humanos afirma no sentirse preparado para liderar la gobernanza ética del uso de inteligencia artificial dentro de sus organizaciones.

Aun así, el interés por avanzar en esta agenda continúa creciendo. Según el informe, el 43.7% de empresas planea escalar el uso de inteligencia artificial en sus procesos de talento humano durante los próximos 12 meses.

La alternativa de la IA en el proceso de gestión de talento dentro de las empresas es cada vez más fuerte. (Foto: Referencial)

Kuali se posiciona en Perú

En este contexto, Kuali -empresa peruana de tecnología especializada en soluciones para la gestión del talento-, ahora integrada como unidad de negocio de Cornerstone, busca posicionarse como proveedor de herramientas tecnológicas para recursos humanos en la región.

La compañía desarrolla plataformas que combinan software de gestión de talento con analítica de datos y automatización de procesos, incluyendo sistemas para reclutamiento, aprendizaje corporativo y people analytics

Tras su integración con Cornerstone, la tecnología desarrollada en Perú comenzará a utilizarse en operaciones del grupo en mercados como Ecuador, México y Estados Unidos.

“Somos una plataforma tecnológica que ahora está integrada a una firma global de gestión de talento. Eso nos permite acompañar a las organizaciones en todo el ciclo del colaborador: desde atraer talento hasta su desarrollo dentro de la empresa”, concluyó Mujica.