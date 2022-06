En Miami, Cornerstone ofrecerá servicios tanto de búsqueda de executive search (gerentes generales y quienes reportan directamente a CEO) y de miembros del directorio como de consultoría estratégica en capital humano (programas de mentoría y coaching a alto nivel). En los próximos 12 o 18 meses se lanzará en Miami la unidad de professional search, que es la búsqueda de gerencias medias (middle management).

El objetivo para la oficina de Miami es cerrar el próximo año con una facturación de US$ 1 millón. Para el 2024 se proyectan US$ 2,5 millones, y para el siguiente, US$ 4 millones. En el ámbito latinoamericano, Cornerstone facturó US$ 33 millones en el 2021. Espera pasar de US$ 35 millones este año a US$ 38 millones el próximo, incluyendo el negocio de Miami.

Cornerstone cuenta con 10 clientes en Miami y planea aumentar la cartera a 50 para el cierre del 2023. “Cada vez que entramos a un mercado nuevo, el 30% de nuestros clientes durante el primer año son peruanos que abren operaciones en otros países o que conocen nuestra propuesta de valor”, adelanta Cubas. La compañía también evalúa reingresar a Argentina en el 2023, así como a otras ciudades de Estados Unidos, como San Francisco.