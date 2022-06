Hoy, sin embargo, se ve nuevamente un crecimiento del 5% en los sueldos de los altos ejecutivos. Cubas apunta, además, que en este segundo semestre se espera que los sueldos de los mandos medios también reflejen un crecimiento gradual del 5%.

El CEO de una empresa mediana (que factura entre US$ 50 millones y US$ 150 millones) gana entre S/ 50,000 y S/ 70,000. El sueldo de quien reporta a un CEO varía entre S/ 30,000 y S/ 40,000. Las gerencias medias reciben entre S/ 10,000 y S/ 15,000 mensuales.

Durante mucho tiempo, el mercado peruano ha sido el tercer mejor pagador de la región, seguido de Brasil y Chile. Hoy los sueldos en el Perú son muy similares a los de Colombia. Ambos se ubican en la tercera posición de los países que mejor pagan.

En promedio, el proceso de recolocación tarda entre seis y ocho meses. Con un programa efectivo de outplacemente, el plazo se puede reducir a tres meses. En el 2021, Cornerstone colocó 900 ejecutivos en el Perú, de los cuales 150 fueron para alta dirección y 750 para gerencias medias.

La oficina de Cornerstone en el Perú facturó US$ 6 millones en el 2021. La proyección para el cierre de este año es alcanzar los US$ 8 millones, y los US$ 10 millones para el 2023.

Los perfiles

Los puestos para altos ejecutivos exigen experiencia comprobada de las siguientes competencias: visión holística, agilidad y resiliencia. “Suena bonito decirlo, pero las compañías se preocupan por comprobar que la persona haya pasado por ciertas situaciones en las que esas competencias realmente hayan aflorado”, resalta Cubas.

Según explica, los mercados ya no buscan a un CEO, CFO o director comercial con un perfil únicamente funcional, sino más bien con una visión completa del negocio. “Esa es la principal tendencia que hemos encontrado en todo el mundo”, revela.

Cubas describe el perfil laboral del peruano como resiliente, emprendedor y determinante. “El peruano ha vivido muchos momentos de incertidumbre, como la hiperinflación, el terrorismo y la corrupción, y siempre sigue para adelante. Entonces, no es difícil encontrar talento en el mercado local con las características que hoy se demandan”, precisa.

Además, Cubas señala que el ejecutivo peruano es respetado y demandado en el mundo, principalmente en la región, por haber demostrado que entrega resultados, y que es directo, innovador y emprendedor. Los peruanos que se recolocan en el exterior van a México, Panamá, Ecuador y la región de Centro América en general. “Hay muchos directores generales y CEO en estos países”, asegura Cubas. A través de sus distintas filiales, Cornerstone ha colocado a 80 peruanos en otras partes del mundo en los últimos 24 meses.

Sin embargo, la búsqueda por un perfil con visión global —cualidad cada vez más requerida por las empresas— sí se torna más compleja en el mercado laboral peruano. Esto se refiere a una persona que haya trabajado en otros países o que haya tenido una responsabilidad regional o global desde el Perú u otras naciones.