Recientemente, Gestión pudo conocer que Anglo American inició el proceso de inscripción de la denominación de “Anglo Teck” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la compañía canadiense inscribió la marca en la categoría 09, que corresponde a productos como aparatos e instrumentos científicos, geodésicos, de pesaje, de medición, de señalización; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; instalaciones eléctricas para el control remoto y vigilancia de operaciones industriales y mineras.

Si bien hasta ahora no hay información vinculada a un posible ingreso al Perú, la solicitud podría indicar que la empresa quiere evitar que otras compañías usen sus signos distintivos o, tal vez, estaría preparando su ingreso al mercado peruano a mediano o largo plazo. Pero, ¿de quién se trata?

La preparación estratégica coincide con un inicio de 2026 favorable para Anglo en cobre, impulsado por mejores resultados en Chile, que compensaron la caída en Perú.

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Anglo American avanza en la creación de Anglo Teck en Perú

La gigante británica Anglo American, uno de los mayores productores de minerales a nivel global y operador de mina Quellaveco (Moquegua), avanza en la creación de Anglo Teck tras la adquisición de la canadiense Teck Resources. La reciente solicitud de registro de marca ante Indecopi apunta a un paso clave en la conformación de una compañía de cerca de US$ 50,000 millones enfocada en cobre en Chile y Perú, según Bloomberg.

A fines del año pasado, el Gobierno de Canadá aprobó la adquisición de Teck Resources Ltd. por parte de Anglo American Plc, allanando el camino para la creación de Anglo Teck.

La aprobación, bajo la Ley de Inversiones de Canadá, formaliza los compromisos asumidos por las mineras en septiembre, además los accionistas de ambas empresas ya dieron su consentimiento al acuerdo. “La aprobación del gobierno de Canadá representa un importante avance en la formación de Anglo Teck, un nuevo líder mundial en minerales críticos con sede en Canadá”, declaró Jonathan Price, director ejecutivo de Teck, en un comunicado.

El acuerdo de Anglo para adquirir Teck, le dará acceso a la cartera de minas de cobre de la firma canadiense justo cuando el metal se cotiza cerca de máximos históricos.

La operación aún espera la aprobación antimonopolio en China, el último requisito pendiente, por lo que se estima que el cierre ocurra entre septiembre de 2026 y marzo de 2027. En paralelo, Anglo American y Teck continúan con la planificación conjunta del proceso, según Bnamericas.

“Si bien ambas compañías continuarán operando de forma independiente hasta el cierre, la planificación de la integración está progresando, lo que garantiza que, una vez cerrada la transacción, estaremos bien posicionados para comenzar a generar el valor excepcional y las sinergias esperadas”, dijo Duncan Wanblad, presidente ejecutivo de Anglo en el reporte del primer trimestre.

La multinacional británica no es la única que ha solicitado el registro de su marca, también otros del segmento de retail y consumo masivo, ya lo han hecho el 29 y 30 de abril de este año, ¿Cuáles son?

Ripley buscaría fortalecer presencia de su marca Marquis en Perú

Dentro del segmento de retail, el Indecopi recibió la intención de la chilena Comercial Eccsa, que opera las tiendas Ripley en Perú y que forma parte de Ripley Corp, para registrar la denominación y logotipo de “Marquis Home” en la clase 21, que comprende utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas.

Si bien la marca de moda Marquis ya tiene presencia en tiendas Ripley en Perú, su línea para el hogar no cuenta aún con locales propios; no obstante, sus productos se comercializan a través de marketplaces. En ese contexto, la solicitud de registro de marca podría anticipar un eventual ingreso al formato de tienda física.

El año pasado, Ripley Corp. alcanzó un crecimiento en la utilidad neta de 120.5% en relación al 2024, siendo que dicho resultado se convierte en la mayor utilidad en la historia de la compañía.

Solo en el cuarto trimestre, la operación retail peruana obtuvo un aumento en ingresos de 12.4% en soles (19,5% en pesos chilenos), mientras que el margen EBITDA transitó de 9.5% (en el cuarto trimestre 2024) a 12.2% (en el último trimestre del 2025), impulsado por el aumento en ventas de vestuario y la ejecución de la estrategia de crecimiento rentable de Ripley.

San Jorge planea lanzar nueva marca de galletas

En el sector de consumo masivo, Panadería San Jorge ha solicitado el registro de la denominación y logotipo de “Mini Rellenitas Orgullo Peruano” en la categoría 30, que comprende galletas, panetones, harinas, cereales procesados y preparaciones hechas de cereales, panes, chocolates, productos de pastelería y confitería.

La solicitud de registro de esta marca, vinculada a su conocido producto Rellenitas, podría responder al lanzamiento de una nueva presentación estacional, asociada a campañas específicas como Fiestas Patrias en julio.

San Jorge participa en cinco categorías: galletas, panetones, fideos, harina, mermelada, agua embotellada y atún. Pese a esta diversificación, la empresa reafirma su apuesta por su producto estrella: las galletas, que actualmente representan más del 70% de sus ingresos.

A nivel internacional, la compañía ha logrado llevar sus galletas a 10 países de América, consolidando así una presencia regional.

Empresa australiana Redarc apunta al mercado peruano

Dentro del segmento industrial, la empresa Redarc Electronics, solicitó el registro de la denominación y logotipo de “Redarc″ en la categoría 09 y 42, que corresponde a productos electrónicos para automoción e industria, destinados al control, medición y monitorización, incluyendo inversores de potencia; y servicios de investigación y diseño eléctrico y electrónico para el desarrollo de productos electrónicos para los sectores automotriz, naval e industrial.

Redarc Electronics es un fabricante australiano de sistemas electrónicos de potencia para vehículos y aplicaciones off-grid, fundado en 1979 y con sede en Australia del Sur. La empresa diseña y produce inversores, cargadores, convertidores y sistemas de frenado para remolques, con presencia en sectores como RV, transporte, agricultura, marina y defensa.

Entre 2025 y 2026, Redarc ha impulsado innovaciones en firmware, conectividad e integración de sistemas, además de reforzar alianzas en EE.UU. para expandirse en el mercado RV. También avanza en su división de defensa con contratos para el Ejército australiano, mientras fortalece su presencia internacional y desarrollo tecnológico en energía y electrónica aplicada.

Dato.

Solo el 29 y 30 de abril de 2026, Indecopi publicó 226 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan la multinacional Anglo American, la chilena Comercial Eccsa, Panadería San Jorge y Redarc Electronics.