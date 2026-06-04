El acuerdo de Anglo para adquirir Teck, le dará acceso a la cartera de minas de cobre de la firma canadiense justo cuando el metal se cotiza cerca de máximos históricos. (Foto: Bloomberg)
El acuerdo de Anglo para adquirir Teck, le dará acceso a la cartera de minas de cobre de la firma canadiense justo cuando el metal se cotiza cerca de máximos históricos. (Foto: Bloomberg)
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Edgar Velito
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La minera británica Anglo American, uno de los mayores productores de minerales a nivel global y operador de Quellaveco (Moquegua), estaría avanzando en la estructuración de una nueva empresa tras la adquisición de la canadiense Teck Resources. Y es que recientes movimientos corporativos apuntan a un paso relevante en la consolidación de un negocio enfocado en cobre en Chile y Perú, en línea con su estrategia en minerales críticos.

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