Entre enero y octubre el 2021, con respecto al mismo periodo del año 2020, la producción de fideos en el Perú tuvo una caída de 9.1%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Esto luego de haber tenido un crecimiento de 4.5% en el 2020.

Si se analiza mes por mes, hubo un marcado retroceso desde mayo del año pasado (-8.8%), teniendo en setiembre la caída más notoria (-37.2%). Cabe resaltar que el menor nivel de producción ente junio y octubre se condice con un crecimiento prolongado en los mismos meses del 2020, llegando incluso a dos dígitos.

Un punto a tomar en cuenta, con respecto a la producción de la industria, es que uno de sus principales insumos, el trigo, tuvo un aumento considerable en su cotización a diciembre del año 2020 (67.8% desde diciembre del 2019 y 29.1% respecto al 2020) en línea con el aumento de precios de los commodities a nivel internacional, según el BCR. Sin embargo, ha caído 16.9% con respecto a noviembre del 2021.

Como dato específico, la variación del precio de los fideos en los últimos doce meses hasta noviembre del 2021 fue de 10.37%.

Fuente: BCR

El principal productor de fideos en el Perú es Alicorp, el cual tiene en el mercado las marcas Nicolini, Don Vittorio, Lavaggi, Espiga de Oro y Alianza. Asimismo, parte del mercado también corresponde a Molitalia con la marca que tiene el nombre de la empresa.

Alicorp S.A.A

La empresa de consumo masivo Alicorp S.A.A. tiene como actividad económica la fabricación y distribución de aceites y grasas comestibles, fideos, harinas, galletas, jabón de lavar, detergentes, salsas, refrescos instantáneos; así como la distribución de diversos productos fabricados por subsidiarias y terceros como productos de cuidado personal y del hogar, panetones; entre otros.

Esta empresa tiene el 47% del market share de volumen (52.8% del market share de valor) del mercado de fideos, según su memoria anual del 2020.

En base a la información al 30 de setiembre del 2021 reportada en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), los ingresos por ventas de Alicorp sumaron alrededor de S/ 4,878 millones, cifra superior en 27% a la registrada en el mismo periodo del 2020.

Respecto a su utilidad neta, esta es de alrededor de S/ 276 millones (margen neto de 5.7%) mayor en 11% a su cifra en el mismo periodo del 2020 (S/ 249.3 millones). Se destaca, por un lado, el mayor ingreso por el concepto de “otros ingresos de las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos” (en S/ 38 millones) y que ha habido mayores gastos por los conceptos de “costos de ventas” (en S/ 31 millones), “otros gastos operativos” (S/ 9 millones), “otras ganancias o pérdidas” (S/ 4.5 millones) y “diferencias de cambio neto” (S/ 19 millones).

En cuanto a sus activos totales, estos ascendieron a S/ 11,067 millones (27% corrientes y 73% no corrientes), en donde son las inversiones en subsidiarias la cuenta principal (52%), seguida por la de activos fijos o inversión en propiedad, planta y equipo (13%) e inventarios (12.3%).

En comparación a su nivel al cierre del 2020, inventarios aumentó en 74%, al igual que propiedades, planta y equipo (2%). Por otro lado, son pocas las cuentas dentro de los activos que se han reducido, entre ellas la de “cuentas por cobrar a entidades relacionadas” y “otros activos no financieros” (se han obtenido menos ganancias a través de estos conceptos).

Lo anterior se condice con los activos de la empresa de consumo masivo (S/ 7,541 millones al 30 de setiembre), pues hubo un ligero aumento en los pasivos no corrientes (2%) y uno más significativo en los corrientes (65%).

El capital social de Alicorp se ubica en S/ 847′191,731, según lo reportado al 30 de setiembre del 2021 en la SMV y tiene como principales accionistas a Birmingham Merchant S.A (13.09%), AFP Integra S.A (11.88%), Prima AFP S.A. (9.6%), Profuturo AFP (7.93%) y Grupo Piurano de Inversiones S.A. (7.79%).

Molitalia S.A. filial de Carozzi

Molitalia S.A. tiene como principal objetivo la producción y comercialización de alimentos principalmente derivados del trigo, tales como harinas, fideos, galletas, caramelos, chocolates y alimentos para mascotas. Estos productos son comercializados bajo las marcas “Molitalia”, “Ambrosoli”, “Costa”, “Tres ositos”, “Nutrican”, “Mimaskot”, entre otras.

Esta es una empresa filial de Carozzi S.A., la cual indica, en sus estados financieros al 30 de setiembre del 2021, que las marcas vinculadas a Molitalia S.A. significan un activo intangible distinto a la plusvalía (valor de marcas comerciales) de alrededor de US$ 63 millones (lo indican como 52,482 millones de pesos chilenos), menor en US$ 9,600 a la cifra del cierre del año pasado. En específico, este concepto correspondiente a la marca de fideos Molitalia se redujo en US$ 115 (96,000 pesos chilenos), pasando de US$ 752,431 (627,026 miles de pesos chilenos) a US$ 742,546 (627,122 miles de pesos chilenos).

En el ejercicio global, la sociedad matriz inversora Carozzi S.A. participa a través de su subsidiaria Empresas Carozzi S.A. en el mercado de los alimentos, que comprende 18 diferentes categorías de alimentos (entre ellos pastas) y comercializa sus productos en más de 54 países. El capital de Carozzi S.A. está dividido en 223′062,717 acciones serie única, que pertenecen a 430 accionistas, de los cuales 12 son mayoritarios.

Los ingresos de Carozzi S.A y subsidiaria a setiembre del 2021 crecieron en 6.1% respecto al mismo periodo del año anterior, y se tuvo un margen bruto de 33.4% sobre los ingresos de actividades ordinarias. Respecto del ejercicio 2020, el aumento en su utilidad neta fue de 9.1% con un margen neto de 5.9%.

Cabe resaltar que, según sus estados financieros no auditados, los gastos de administración y distribución aumentaron un 2.3%, lo que generó un crecimiento del resultado operacional de 0.2% en el periodo (esto corresponde a los ingresos de actividades ordinarias menos costo de ventas menos gastos de distribución y administración).