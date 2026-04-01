Joseph Mori, Director de Producto, Ingeniería y Operaciones de Integratel Perú

Hoy, la transformación digital no es un objetivo, sino una condición natural de operación y captura de oportunidad. La tecnología está rediseñando industrias completas, desde minería hasta retail, pasando por banca y agroindustria, para poder competir en un entorno de cambio constante.

Con herramientas de predicitibilidad o inteligencia artificial aplicada al negocio, cada vez se requiere más data, más conectividad, menor latencia y mayor capacidad a ritmos mucho más acelerados. En ese contexto, el gran habilitador es el 5G, una tecnología que marcará un punto de inflexión en la digitalización de sectores críticos y abrirá posibilidades disruptivas para el país.

Ahora, para crecer con seguridad y eficiencia, todas las actividades productivas requieren integrarse y transformarse digitalmente, y esto se sostiene en la conectividad. Podemos lograr la arquitectura de datos que cada negocio o industria necesita, almancenarla en la nube, protegerlos con ciberseguridad y automatizar procesos. Pero todo eso solo funciona bien si la conectividad es estable y está siempre disponible.

La conectividad es la primera capa de la digitalización. Sobre ella se construyen soluciones de inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), automatización industrial o e-commerce. Por eso, hoy no se trata solo de ofrecer internet, sino redes inteligentes capaces de atender las necesidades específicas del negocio y sus procesos productivos.

En Movistar Perú estamos ofreciendo avances concretos, con miles de estaciones base renovadas por donde ya transita la mayor parte del tráfico de datos, el impulso a la fibra óptica con potencial para millones de accesos y el inicio del despliegue del 5G. Señales claras de que la infraestructura está evolucionando al ritmo que exigen las empresas.

¿Y qué cambia con el 5G? Existen múltiples factores de cambio como el aumento en la cantidad de dispositivos conectados. El 4G soporta una densidad limitada por kilómetro cuadrado, mientras que el 5G permite un crecimiento exponencial. Esto abre mayores posibilidades de recolección de datos críticos claves para la seguridad operacional, la analítica avanzada y los modelos predictivos que aceleran la cadena de valor de cada negocio.

Asimismo, también permite segmentar los recursos de red según cada caso de uso, priorizando las necesidades de la aplicación o dato recolectado. Además, reduce la latencia – es decir, el tiempo que tarda la información en viajar por la red- a niveles casi en tiempo real, lo que significa un gran avance para operaciones remotas en sectores como minería, industria, entre otros.

Eso tiene grandes implicancias. Una menor latencia permite controlar maquinaria a distancia en tiempo real, como equipos en un puerto o en una mina. Permite monitorear cultivos con sensores inteligentes en el agro, automatizar líneas de producción en la industria o gestionar flotas logísticas con precisión milimétrica. Significa digitalizar procesos productivos completos y no solo la oficina.

Para el usuario general, el impacto será visible en la mejora de la experiencia: menos saturación en zonas altamente concurridas con mayor velocidad de descarga, como conciertos o eventos masivos. Para las empresas, el impacto será estructural: más eficiencia, mayor trazabilidad, operaciones más seguras y sostenibles. El 5G habilita la adopción masiva de IoT, analítica en tiempo real e inteligencia artificial aplicada a la producción. Es, en esencia, una nueva infraestructura para la competitividad.

Sin embargo, esta aceleración implica también una mayor exposición, y por lo tanto, mayor vulnerabilidad potencial. Por eso, la ciberseguridad no puede ser un complemento; es el componente transversal de toda estrategia tecnológica.

En un entorno de amenazas cada vez más sofisticadas, mayor digitalización de procesos y cantidad de datos, la protección debe integrarse desde la capa de red hasta la aplicación final. La combinación de herramientas avanzadas de detección con equipos humanos especializados —como los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) que monitorean y responden 24/7— se vuelve esencial. No basta con alertar: se requiere capacidad de respuesta profesional en tiempo real, además de planificar la continuidad operativa del negocio.

La evolución tecnológica es tan dinámica que el riesgo se vuelve incremental. Cada nuevo dispositivo conectado, sensor IoT o aplicación en la nube amplía el perímetro digital de la empresa. Por eso, las capacidades tecnológicas deben complementarse con servicios profesionales de ciberseguridad que aseguren resiliencia operativa y continuidad del negocio.

Conscientes de que la transformación digital no se lidera en solitario, hemos desarrollado un sistema de aliados de clase mundial para integrar soluciones diseñadas a la medida de cada sector y empresa para ofrecer resultados concretos a través de la tecnología.

Ahora, el Perú enfrenta una oportunidad histórica. Si logramos desplegar 5G con visión estratégica y fortalecer la ciberseguridad como política empresarial transversal, podremos impulsar la digitalización de nuestras industrias críticas y elevar la competitividad del país. En la economía digital, la infraestructura ya no es solo física. Es una red inteligente, segura y resiliente. Sobre ella se construirá el crecimiento de la próxima década.

Reportaje publicitario