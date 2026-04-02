Recientemente, Gestión pudo conocer que Joybees inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de “Joybees” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la compañía estadounidense inscribió la marca en la categoría 25, que corresponde a productos como prendas de vestir, calzado, zapatos, calzado de deporte, calzado de playa y sandalías.

Si bien hasta ahora no hay información vinculada a un posible ingreso al Perú, la solicitud podría indicar que la empresa quiere evitar que otras compañías usen sus signos distintivos o, tal vez, estaría preparando su ingreso al mercado peruano a mediano o largo plazo. Pero, ¿de quién se trata?

Joybess busca ingresar al Perú con un disputa legal en curso con su rival Crocs

Joybees es una marca estadounidense de calzado ligero de espuma, fundada en 2019 en Colorado (EE.UU.) por Kellen McCarvel, exmerchandiser de Crocs, y su padre John McCarvel, ex CEO de esa compañía. La firma compite directamente con Crocs en el segmento de zuecos y sandalias y nació con la propuesta de desarrollar una alternativa enfocada en familias con niños pequeños.

Joybees comenzó vendiendo exclusivamente online, pero progresivamente ha entrado a retail físico mediante acuerdos de distribución en EE. UU. y en mercados internacionales.

En 2021, Crocs demandó a Joybees en tribunales federales de Colorado y presentó una nueva acción en julio de 2023, acusándola de haber construido su negocio sobre secretos comerciales sustraídos. Según la demanda, al salir de Crocs en 2018, Kellen McCarvel habría conservado miles de documentos confidenciales con especificaciones técnicas, estándares y comunicaciones internas, que luego habrían sido utilizados para desarrollar Joybees.

Crocs sostiene que Joybees es una “marca copia” que aprovechó esa información para acelerar su desarrollo y solicita que se le prohíba usar esos datos, además de una indemnización económica. Joybees respondió con contrademandas en 2023, acusando a Crocs de intentar monopolizar el mercado mediante prácticas restrictivas y pidiendo que se declare que sus productos no infringen derechos de propiedad intelectual.

A inicios de 2025 el expediente seguía activo en la corte de distrito de Colorado, sin una resolución final publicada, por lo que la disputa continuaba en curso.

La empresa estadounidense no es la única que ha solicitado el registro de su marca, también otros del segmento de tecnología y retail, ya lo han hecho el 23, 24 y 25 de febrero de este año, ¿Cuáles son?

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Apple busca registrar nueva marca en Perú

Dentro del segmento de tecnología, el Indecopi recibió la intención de Apple, para registrar la denominación y logotipo de “Creator Studio” en la clase 09 y 42, que corresponde a software de gráficos de computadora, grabaciones de audio, animaciones, fotografías, imágenes y servicio de software como servicio (SAAS).

El movimiento coincide con el reciente lanzamiento de Apple Creator Studio, un servicio de suscripción que integra diversas herramientas y aplicaciones de productividad en versiones premium y freemium. Con esta solicitud registro, la compañía estadounidense apuntaría a introducir formalmente la plataforma en el mercado peruano.

En paralelo, Apple enfrenta desafíos en otro de sus desarrollos clave: la actualización de Siri. Las pruebas internas han revelado fallas de precisión y rendimiento que podrían retrasar su despliegue más allá de iOS 26.4, obligando a reprogramar varias funciones.

El rediseño busca transformar a Siri en un asistente más avanzado, con mayor control por voz e integración de inteligencia artificial. Sin embargo, los retos técnicos y el énfasis de la empresa en la protección de datos han ralentizado su implementación.

Mayorsa y Socopur alistan nuevos lanzamientos en Perú

Por su parte, la cadena de supermercados mayoristas Mayorsa, que forma parte del grupo chileno SMU, ha solicitado el registro y la denominación del logotipo de “Nubelin” en la categoría 16, que comprende productos como papel higiénico, productos de papel, artículos de papelería, servilletas de papel, toallas de papel, productos de cartón, materiales de oficina.

Esto sugiere que la marca de productos de papel tissue (papel higiénico), podría ingresar o fortalecerse en el mercado peruano dentro de esa línea de consumo masivo.

El año pasado, la chilena SMU abrió dos nuevas tiendas MaxiAhorro en Piura y alcanzó 28 locales de este formato en el país. Con estos ingresos, Piura se convierte en la región con mayor presencia de la cadena, con 21 tiendas operativas, según informó DF SUD.

La expansión forma parte de su estrategia de descentralización y mayor cobertura regional. MaxiAhorro también opera en Lima, Ica, Huacho y Barranca, mientras que SMU mantiene en el país el formato mayorista Mayorsa, con cinco locales en la capital, sumando 33 tiendas en total.

Dentro del segmento automotriz, el grupo peruano Socopur, dedicada a lla importación y representación de diferentes marcas de motocicletas, solicitó el registro de la denominación y logotipo de “Quality SCP Parts″ en la categoría 04, que comprende lubricante de dos tiempos y grasa multiuso.

Esta solicitud podría indicar que la empresa buscaría tener una marca propia para lubricantes y grasas en el rubro automotriz o lanzar una línea propia de insumos para motocicletas. El uso de “SCP” refuerza su identidad corporativa.

En 2025, el Grupo Socopur registró un crecimiento de 24% en ventas frente al año anterior, impulsado por un aumento de 26% en la comercialización de motocicletas. La mayor demanda se concentró en motos todo terreno y en modelos urbanos de baja cilindrada.

La compañía cuenta con 15 tiendas a nivel nacional, con fuerte dinamismo en la selva. Para 2026 proyecta nuevamente crecer a doble dígito, con inversiones enfocadas en logística, capacidades comerciales y fortalecimiento de marca, aunque advierte que el contexto electoral podría generar cautela en el mercado.

Dato.

Solo el 23, 24 y 25 de febrero de 2026, Indecopi publicó 394 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan Joybees, Apple, Mayorsa y Socopur.