La marca fue creada por exejecutivos vinculados a Crocs. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Una conocida marca estadounidense de calzado ligero, que compite directamente con Crocs en el segmento de zuecos y sandalias, estaría preparando el terreno para un eventual desembarco en el Perú. La firma —fundada por exejecutivos vinculados a su rival— ha expandido su presencia en otros mercados mientras mantiene una disputa legal en curso con Crocs en Estados Unidos. Su posible llegada abriría un nuevo frente en una categoría que ha ganado dinamismo en el retail local.

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