César Vargas, country manager de Bata en Perú, calificó el 2025 como un año atípico, marcado por un inicio complejo. “Fue bastante complejo porque al principio tuvimos varios cierres de centros comerciales que nos afectaron”, señaló el ejecutivo, aunque precisó que el desempeño mejoró hacia el cierre del ejercicio. “Este último trimestre fue bastante positivo”, afirmó, lo que permitió a la compañía cerrar el año en un nivel histórico similar al del 2024, con una red de tiendas distribuida en 50% en Lima y 50% en provincias.

Durante el 2025, Bata avanzó en la ampliación y modernización de su portafolio, incorporando colecciones diseñadas en Italia, reforzando el calzado de vestir y ampliando su apuesta por zapatillas deportivas. En ese frente, Power, su marca propia enfocada en calzado deportivo, fortaleció su propuesta, mientras que North Star, su marca lifestyle de sneakers, consolidó su crecimiento con cerca de 20 tiendas y presencia tanto en locales propios como en tiendas Bata. Este desempeño sienta las bases del plan de expansión que la compañía ha trazado para el 2026 en el mercado peruano.

Bata llegará por primera vez a Huancavelica y reforzará presencia en ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo y Cusco. (Foto: Bata Perú)

Planes 2026: apertura de 25 nuevas tiendas

Para el 2026, Bata ejecuta un plan de expansión con la apertura de 25 nuevas tiendas en Perú y una proyección de crecimiento cercana al 8%, según detalló César Vargas, country manager de la compañía. El ejecutivo precisó que ya se han inaugurado cinco locales en lo que va del año, principalmente en Lima, con foco en distritos de Lima periférica como Carabayllo, Mi Perú y Surco. La estrategia contempla una distribución 50% en Lima y 50% en provincias, en línea con el crecimiento urbano y comercial fuera del centro tradicional de la capital.

La expansión también marca la llegada de Bata a nuevas plazas donde no tenía presencia, como Huancavelica, y el refuerzo en ciudades donde el retail moderno sigue extendiéndose hacia la periferia. En ese grupo figuran Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cusco, Chimbote, Tarapoto y Pucallpa, mercados que la compañía evalúa y prioriza por su dinamismo económico. Según explicó César Vargas, los nuevos locales mantienen formatos orientados a cercanía, experiencia y asesoría en punto de venta, adaptados al perfil del consumidor local. “Así como Lima crece a nivel periférico, ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura y Chiclayo también se están extendiendo”, señaló.

El portafolio prioriza calzado de vestir, casual y zapatillas, categoría que concentra más de la mitad de las ventas. (Foto: Bata)

LEA TAMBIÉN: Bata reformula estrategia de precios y mantiene plan de aperturas

Renovación de portafolio: marcas propias e internacionales

Para el 2026, Bata continúa con una renovación sostenida de su portafolio, con foco en calzado de vestir, casual y zapatillas, como parte de una estrategia definida a nivel global. Según explicó el country manager de la compañía en Perú, las nuevas colecciones siguen desarrollándose desde Italia, donde se ubica el centro de diseño del grupo. “Hemos incorporado colecciones un poco más modernas diseñadas en Italia”, señaló, precisando que el objetivo es ofrecer productos más actuales, sin perder el foco en confort y accesibilidad.

En ese frente, las marcas propias juegan un rol clave en la estrategia 2026. Power refuerza su propuesta con zapatillas más confortables y suelas de mayor amplitud para competir con marcas internacionales. En paralelo, North Star, la marca lifestyle de sneakers del grupo, mantiene un crecimiento sostenido y una mayor presencia en tiendas propias, locales Bata y grandes almacenes.

A ello se suma la ampliación del portafolio con marcas internacionales como Adidas, Puma y Skechers, que vienen mostrando una fuerte demanda en la red comercial de la compañía. Actualmente, las zapatillas concentran más de la mitad de las ventas, reflejando el peso que este segmento tiene dentro de la estrategia de producto de Bata para el 2026.

Inteligencia artificial para potenciar el trabajo

Para el 2026, Bata avanza en la implementación de inteligencia artificial para optimizar procesos clave de la operación en Perú, con foco en la gestión del servicio en tienda y la eficiencia interna. Según explicó Vargas, estas herramientas forman parte de la estrategia para fortalecer la experiencia del cliente y la toma de decisiones.

En ese marco, la herramienta se utiliza en la gestión comercial para anticipar el comportamiento de compra y ajustar decisiones de inventario y surtido en su red de tiendas. “La inteligencia artificial nos ayuda a proyectar la demanda con exactitud”, indicó el ejecutivo.

Canales de venta

Los canales de venta de Bata en Perú continúan liderados por el retail físico, que concentra el 90% del negocio de la compañía. Este canal se complementa con la venta al por mayor, enfocada en atender a tiendas por departamento y grandes cadenas, así como con el e-commerce, que la compañía considera un canal relevante dentro de su estrategia omnicanal.

Según explicó el ejecutivo, el canal digital cumple un rol de integración entre la experiencia online y la tienda física, reforzando el alcance comercial de Bata en el mercado peruano.“El e-commerce es un canal importante y estamos enfocados en mejorar la experiencia omnicanal, integrando el mundo online con la tienda física”, señaló César Vargas.

LEA TAMBIÉN: Charles Pignal: “Para Bata es muy importante que los cargos gerenciales tengan humildad”