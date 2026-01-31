En 2026, la compañía ejecuta un plan de expansión con la apertura de 25 nuevas tiendas a nivel nacional. (Foto: Bata Perú)
Bata, compañía de calzado, ropa y accesorios de moda, cerró el 2025 con un crecimiento de 1% frente al 2024 y una red de 270 tiendas a nivel nacional. Para el 2026, la empresa ejecutará la apertura de 25 nuevas tiendas, con foco en Lima periférica y regiones, además de continuar la renovación de su portafolio, ampliar la presencia de marcas internacionales como Adidas, Puma y Skechers y avanzar en la implementación de inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente y la proyección de la demanda. ¿Hasta dónde puede llegar Bata con su nuevo plan de expansión?

