Grupo Socopur tiene más de cuatro décadas en el mercado peruano. (Foto: Difusión)
Para el grupo peruano Socopur, dedicado a la importación y representación de diferentes marcas de motocicletas; además, de venta de lubricantes, repuestos, accesorios e indumentaria, el 2025 fue un periodo auspicioso en el que se consolidaron con un crecimiento en ventas de 24% en relación al año anterior. A partir de ese panorama, las perspectivas para este año es también alcanzar los dos dígitos, afianzado en una importante presencia en provincias y a un portafolio diversificado para aquel público que se inclina por los vehículos menores.

