Mariela Guerra, gerente de Marketing de Grupo Socopur, manifestó que centrándose en la comercialización de motocicletas, el aumento en las ventas por unidades fue de 26% con respecto al 2024. En este punto, la ejecutiva destacó la alta demanda sobre todo de motocicletas todo terreno y de las motocicletas urbanas o utilitarias de baja cilindrada.

“Aquellos comercios que se dedican al delivery son uno de los sectores que más demandan las motos urbanas de baja cilindrada. Mientras, las motocicletas todo terreno que suelen entrar a pista, trocha, carretera y demás, se usan mucho en la parte selva del país, entendiéndose a Tarapoto, pero también en el norte, como es el caso de Piura; además, de Lima que también está creciendo en esta categoría”, detalló.

Los ticket promedio de venta de las motos todo terreno son superiores a los S/ 5,000, mientras que las motocicletas utilitarias oscilan entre S/4,700 y S/ 5,200 aproximadamente. Actualmente, dentro del portafolio de Socopur se encuentran marcas como KTM, Hero, Lifan, Triumph, Polaris y Husqvarna.

“Por ahora, Lifan es la marca más masiva y la que tiene mayor demanda de los clientes. En tanto, nosotros constantemente evaluamos marcas y modelos para posibles nuevas incorporaciones a la cartera”, indicó.

Mariela Guerra, gerente de Marketing de Grupo Socopur. (Foto: Grupo Socopur)

Expansión y proyecciones de Socopur

Grupo Socopur cuenta con 15 tiendas a nivel nacional, siendo que siete se encuentran en Lima y ocho en provincias. De hecho, Guerra destacó el papel cada vez más relevante de provincias y, especialmente, de la zona selva del país que creció 36% en el último año en lo que concierne a venta de motocicletas para el conglomerado.

“Y aquí también es importante resaltar un rol social como grupo, teniendo en cuenta que hemos acercado nuestra oferta de movilidad con diferentes marcas a personas de a pie, emprendedores, trabajadores dependientes, entre otros, lo cual ha contribuido a la inclusión económica y a la generación de ingresos, especialmente, en provincias”, resaltó la vocera.

En torno a nuevos puntos de venta, la ejecutiva no descartó la apertura de locales este año, aunque teniendo como prioridad a la capital del país. Por ahora, la empresa participa en eventos y ferias para entregar las marcas a diferentes tipos de públicos, inclusive al sector agrícola .

“Aparte de las motocicletas, tenemos productos que se dirigen a ese sector (agrícola), desempeñando un papel social y comercial. Es importante precisar que como grupo tenemos la marca Nitro, donde tenemos moto guadañas, fumigadoras y moto sierra; además, de repuestos de cada uno de esos productos, cuya oferta se entrega con precios especiales a estos sectores”, precisó.

Finalmente, Guerra aunque no ahondó en el monto de la inversión, adelantó que los desembolsos este 2026 estarán orientados al fortalecimiento logístico, el desarrollo de capacidades comerciales, digitales, branding, así como a la mejora de algunas tiendas .

“Esperemos como grupo crecer nuevamente a doble dígito, pero no podemos negar que el impacto en un año electoral siempre está presente porque genera incertidumbre, sobre todo en nuestros socios estratégicos (dealers)”, finalizó.

El dato

Los ingresos de Grupo Socopur se dividen en 35% proveniente de repuestos, 35% de lubricantes; en tanto, el resto corresponde a la facturación de motocicletas e indumentaria.

Socopur cuenta con 15 tiendas a nivel nacional. (Foto: Grupo Socopur)