Carlos Aldana, gerente general de Grupo Cayman, señaló que durante el 2025 la empresa colocó 17,200 unidades de motos de dos y tres ruedas, con ventas que superaron los S/ 113 millones, lo que representó un crecimiento del 28% en comparación con el año anterior. “Cumplimos la meta de 12% en EBITDA y 10% en margen de rentabilidad neta, además de beneficiarnos de tasas de interés significativamente bajas. En conjunto, tuvimos un desempeño sólido tanto a nivel comercial como financiero”, destacó a Gestión.

Una de las principales acciones de la firma durante el año fue ajustar el modelo de negocio de las motos de tres ruedas para asegurar su rentabilidad. “Repotenciamos el negocio de tres ruedas, que solía ser menos rentable, pero ahora representa el 42% de nuestras ventas y tiene márgenes que permiten seguir creciendo”, indicó.

Actualmente, Grupo Cayman cuenta con el 2.9% de participación de mercado en motos de dos ruedas y 4.8% en el segmento de tres ruedas. En ese contexto, el año pasado la compañía anunció su incursión en el segmento premium con el lanzamiento de la marca Cyclone, la línea de gama alta del Zonsen Group. No obstante, esta iniciativa no se ha convertido en el eje central de su estrategia de crecimiento, debido a la baja rotación que caracteriza a ese segmento. “Preferimos enfocar nuestros recursos en productos de alta rotación o ya posicionados; al final, lo que manda es el margen y la rotación”, dijo.

Aun así, la empresa ha traído unidades de exhibición de la marca Cyclone, que han tenido una buena acogida, aunque no se trate de productos de alta rotación. Por ahora, estas motos se han mostrado en Lima y en su tienda más grande, ubicada en Piura.

“Espero que este año podamos realizar una importación más significativa y comenzar la venta de Cyclone a nivel nacional. Para julio, ya deberíamos contar con un surtido importante de 120 unidades en Lima y en ciudades clave como Piura, Iquitos, Chiclayo y Trujillo, donde existe una demanda concreta por motos de este tipo”, comentó.

Grupo Cayman opera a través de tres canales de distribución: 17 tiendas propias, 86 concesionarios afiliados y dos distribuidores estratégicos, Integra Retail y Grupo EFE.

Grupo Cayman descentraliza producción y lanza línea low cost para crecer en 2026

Con miras al 2026, la meta comercial del Grupo Cayman es superar las 20,000 unidades colocadas, lo que implicaría un crecimiento del 20%. Esta proyección se apoya en la mejora de los ciclos de importación de sus motos de tres ruedas, impulsada por la automatización de sus plantas.

“Contamos con plantas en Piura, Puente Piedra y en Tarapoto, que estamos transformando para que sean más automatizadas y eficientes. Buscamos reducir costos operativos y tiempos de producción”, indicó el ejecutivo.

El plan también contempla una descentralización operativa que permita atender la demanda regional desde Piura o Tarapoto, reforzando la capacidad logística del grupo.

“La idea es que las plantas abastescan a nivel nacional a las mototaxis y motofurgones, y que la distribución se realice en los puntos de venta. Hoy, en algunos casos llegan a Lima y desde ahí deben trasladarse a la Selva o al norte. Lo que queremos es descentralizar la producción para que cada zona fabrique lo que necesita. A fin de año, al menos una planta estará operativa. El objetivo es optimizar toda la cadena”, señaló.

Otro frente de expansión será la línea de motos de dos ruedas, que incorporará nuevos modelos, algunos ya disponibles desde diciembre y otros por llegar en enero. “El 20% de las motos importadas debería corresponder a modelos nuevos”, afirmó.

Además de ampliar su portafolio, la compañía busca fortalecer sus canales de distribución. En 2025 había expresado su intención de expandir su red de concesionarios, que actualmente cuenta con 86 puntos. “Queremos seguir creciendo junto a los concesionarios con los que ya trabajamos. Hay cinco que empiezan abrir nuevas tiendas; si les asignamos dos locales a cada uno, tendremos un mínimo de 10 puntos de venta”, sostuvo.

Sumado a ello, proyecta abrir entre tres y cuatro tiendas express, enfocadas esta vez en el norte y sur chico de Lima. “Para llegar a esas zonas necesitamos un producto de bajo costo, ya que actualmente operamos en el segmento de ticket medio. Por ello, lanzaremos una nueva marca low cost. Las importaciones ya están en marcha y la mercadería debería llegar en el segundo trimestre”, refirió.

Más datos sobre el Grupo Cayman

Socio chino. La marca principal que representa el grupo en Perú es Zonsen, anteriormente conocida como Zongshen, tras un reciente cambio de identidad corporativa. La firma china, que figura entre las 500 mayores empresas de su país, tiene en el grupo a su único representante oficial en el mercado peruano.

Cobertura. En términos geográficos, la demanda por sus modelos utilitarios se concentra en dos zonas clave: el norte del país, que representa el 43% de las ventas, y el oriente, con un 39% del total comercializado.



Motos utilitarias. El 56% de las ventas de la empresa corresponde a motos de dos y tres ruedas destinadas al trabajo, en línea con el mercado peruano, donde el 70% de las unidades se usa con fines utilitarios.

Operación. La empresa se divide en cinco unidades de negocio: motos de dos ruedas, vehículos de tres ruedas, mototaxis, motofurgones de tres ruedas, repuestos y créditos.