El 56% de las ventas de la empresa corresponde a motos de dos y tres ruedas destinadas al trabajo. (Foto: GEC)
Grupo Cayman, representante exclusivo en Perú de la marca chinca Zonsen (ensambladora de motocicletas y trimotos), avanza en su estrategia de crecimiento con nuevas apuestas para el mercado de motos, ajustes operativos y expansión territorial. La empresa peruana afina su modelo de producción y distribución mientras alista lanzamientos y refuerza su red comercial en distintas regiones del país.

