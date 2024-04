Hay algunas características generales que destacan en una moto de alta gama. Primero está el precio: la mayoría supera los US$ 8,000. También el diseño, la cilindrada de más de 400 cm³ y, finalmente, el servicio posventa superior al estándar, con talleres que pueden proporcionar todo el soporte para cualquier ocasión. Y, dependiendo de la categoría, cada moto ofrece detalles particulares.

Si le gusta la alta velocidad, entonces está buscando una moto sport, aquella con un look de manejo pegado al piso en la que la potencia es el principal atributo, mientras que las touring y las adventure brindan comodidad y alta tecnología para viajes largos. “Tenemos clubes de motociclistas que se han ido hasta Uruguay”, comenta Joel Jiménez, gerente de Negocio de Kawasaki en el Perú. Y, si es de los que prefieren pasear por la ciudad, están los modelos clásicos, pero modernamente equipados y de diseños innovadores. Es la comodidad de andar en moto y ser feliz.

Según las fuentes consultadas, la categoría con mayor crecimiento en los últimos cuatro años en el Perú es la de motos de aventura de doble propósito (trocha y pista), con un 30% de participación en ventas. KTM Group, que tiene 80% de market share en off road, espera pasar de 46 a 50 unidades vendidas este 2024, señala César Pardo, su brand manager. Ducati proyecta superar en 25% las 40 motos que entregó en el 2023, un año negativo debido a la inflación y a la recesión económica, como manifiesta el jefe comercial de la marca en el país, Diego Maranzana. Y Kawasaki prevé recuperarse, en los próximos meses, de la caída interna (−5%) en motos adventure que registró el año pasado.

Alta cilindrada

Caravanas que van a Churín o a Canta, al norte de Lima. Otras que se dirigen a Santiago de Chile o a Ushuaia, famoso destino de Argentina. Los amantes de las dos ruedas (grupo en que la participación de mujeres es de 5%) buscan modelos touring y adventure con un cilindraje por encima de los 800 cm³, equipados con maletas y asistencia electrónica, incluida la calefacción en asientos y puños, y que alcancen velocidades de algo más de 200 km/h.

La tendencia entre ejecutivos es usar sus momentos de vacaciones para subirse a una moto, empacar las dos maletas —que van a los lados de la máquina— y alejarse de las preocupaciones.

¿Por qué se mantiene la demanda por estos modelos? “Porque, cuando un ejecutivo motero cuenta su experiencia sobre su ruta más larga, va a contagiar a otras 10 personas que querrán vivir esa adrenalina. El promedio de clientes tiene de 40 para arriba”, indica Maranzana.

En esa línea, Pardo, de KTM, agrega que el 80% de motos de alta ruta se vende en Lima. El resto va a Arequipa, Cusco, Piura y Trujillo. “Por eso, una de las fortalezas como marca es nuestra red de distribuidores autorizados en todo el país, porque al usuario hay que darle tranquilidad si se va al Ande, a la selva o a la frontera”, anota.

Novedades

La marca japonesa Kawasaki ha sabido aprovechar su capacidad en ingeniería (en buques, aviones, etc.) para plasmarla en un motor pequeño. No por nada la firma posee la máquina de dos ruedas más rápida del mundo (Kawasaki H2R). Para este año llegarán la nueva ZX-4RR y la Versys 650 para los amantes de los viajes. Los precios van desde los US$ 10,000 hasta los US$ 27,000. Además, anuncia el ingreso al país de sus primeras motos eléctricas deportivas: Ninja e-1 y Naked Z e-1.

La italiana Ducati, conocida como el Ferrari de las motos, seguirá alimentando su portafolio de máquinas de aventura con Multistrada, pero también traerá nuevas versiones de la DesertX Rally y otros modelos de ciudad. “Los precios van desde los US$ 25.000 hasta los US$ 39.000. El año pasado vendimos tres de las más caras y otras que han campeonado en el mundo, cuyo valor asciende a los US$ 90,000″, detalla Maranzana.

Finalmente, KTM, al ser también una marca premium, se ha destacado por ciertos modelos de alta cilindrada que tienen un ticket promedio por encima de los US$ 25,000. “En el Perú solo hemos vendido una Expedition, que ha ganado en el rally Dakar”, menciona Pardo. Para este año alistan dos lanzamientos claves: un nuevo modelo de la serie 390 del 2024 y la nueva moto 1390 Super Adventure, “que tiene mucha demanda entre los ejecutivos”.

