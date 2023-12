Cinthya Albán

(G de Gestión) La demanda por autos livianos de lujo crecerá a dos dígitos este 2023, en un mercado donde los clientes peruanos del segmento premium no tienen reparos en desembolsar cientos de miles de dólares —desde US$ 70,000 hasta US$ 300,000, en promedio— para satisfacer sus necesidades. Ahora están concentrándose en el equipamiento extra y en el diseño exterior.