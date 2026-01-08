La venta de vehículos nuevos concluyó el 2025 con resultados sin precedentes en la mayoría de sus categorías, consolidando el proceso de renovación del parque automotor en un entorno de mayor actividad económica. Según datos de la Sunarp, en diciembre se comercializaron 18,124 vehículos livianos nuevos, el registro mensual más alto observado hasta ahora, lo que significó un crecimiento de 48.4% frente al mismo mes del 2024. En el acumulado del año, las ventas alcanzaron 186,981 unidades, un nuevo récord anual y un avance de 23.8% respecto a lo registrado en todo el 2024 .

Por segmentos, las SUV se mantuvieron como la principal preferencia de los consumidores, con 96,530 unidades vendidas en 2025, lo que representó un incremento de 30.3% en términos anuales y una participación del 52% del total de vehículos livianos nuevos. Les siguieron las pickups y furgonetas, que sumaron 38,288 unidades y crecieron 28.7% frente al año previo. En tanto, los automóviles alcanzaron 27,701 unidades, con un aumento de 3.5%, mientras que las camionetas cerraron con 24,462 unidades, lo que implicó un crecimiento de 19.6%.+

El desempeño del mercado de vehículos livianos nuevos, clave para reducir la antigüedad promedio del parque automotor —superior a los 14 años—, estuvo asociado a diversos factores. Entre ellos, el mayor dinamismo de la inversión privada, que impulsó el empleo formal y los ingresos, fortaleciendo el consumo. A esto se añadió una mayor liquidez en los hogares, producto de la libre disposición de la CTS, los retiros de fondos previsionales y el reparto de utilidades. También contribuyeron la expansión del financiamiento vehicular, una mejora en el cumplimiento de pagos, la flexibilización de la tasa de referencia del BCRP, la apreciación del sol en más de 10%, una adecuada disponibilidad de inventarios y la incorporación de nuevos modelos al mercado.

Venta de vehículos livianos. Foto: Sunarp/AAP.

En el segmento de camiones y tractocamiones, las ventas también alcanzaron un máximo histórico. En 2025 se comercializaron 20,806 unidades, lo que representó un crecimiento anual de 35.9%. Este resultado respondió al buen desempeño de sectores como minería, hidrocarburos, manufactura, construcción, pesca, agro y comercio, en un contexto de fuerte expansión de la inversión privada que elevó la demanda por este tipo de vehículos.

Venta de vehículos camiones-tracto. Foto: Sunarp/AAP.

Por su parte, la venta de minibuses y ómnibus nuevos cerró el 2025 con un incremento anual de 35.7%, al alcanzar 3,989 unidades, el mayor nivel desde el 2019, aunque todavía por debajo de las más de 4,700 unidades registradas en 2018. La recuperación de la movilidad de personas, asociada al mayor dinamismo económico, impulsó sectores intensivos en este tipo de flota, como el transporte terrestre y el turismo.

Venta de vehículos minibus y omnibus. Foto: Sunarp/AAP.

Un capítulo destacado fue el de las motos y trimotos. Entre el 2024 y el 2025, sus ventas crecieron 25.3%, al pasar de 340,009 a 425,884 unidades, superando incluso el récord postpandemia alcanzado en el 2021. Solo en diciembre del 2025 se comercializaron más de 37,388 unidades, un salto de 72.4% frente al mismo mes del año anterior. Estas unidades se han consolidado como actores clave de la movilidad urbana y regional, además de cumplir un rol relevante en la generación de empleo, el desarrollo económico y la cadena de suministro.

Venta de vehículos menores. Foto: Sunarp/AAP.

Factores como la mejora del poder adquisitivo, una inflación dentro del rango meta del BCRP, la caída del tipo de cambio, la disponibilidad de stock, el mayor acceso al crédito y el proceso natural de renovación vehicular explican el desempeño de este segmento.

De cara al 2026, la mayor capacidad de adaptación de las actividades productivas frente a la incertidumbre política y las perspectivas favorables para la economía peruana respaldan una visión optimista sobre la evolución del sector automotor durante el presente año.