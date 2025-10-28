Parque automotor en Lima creció 40% en última década. Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec
Instituto Peruano de Economía (IPE)
Instituto Peruano de Economía (IPE)

Lima es una de las ciudades con mayor congestión vehicular del mundo, lo que genera altos costos económicos y sociales. Atender esta problemática requiere de un liderazgo y una estrategia técnica que permita el desarrollo de un sistema de transporte masivo y eficiente, y una infraestructura vial que atienda adecuadamente los desafíos de una creciente densidad vehicular.

