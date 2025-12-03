El precio de los vehículos nuevos mantiene una trayectoria descendente en el mercado peruano y registró, en noviembre, una variación anual de -5.82%, de acuerdo con el análisis realizado por la Asociación Automotriz del Perú (AAP) a partir del Índice de Precios al Consumidor del INEI. Para el gremio, esta tendencia está favoreciendo los costos de operación del transporte para hogares y empresas, y configura un escenario atractivo para la renovación de flota.

Si bien la división Transporte anotó en noviembre un aumento mensual de 0.18% por el mayor costo del transporte de pasajeros en avión y carretera, la baja en los precios relacionados con la adquisición y operación de vehículos fue decisiva para atenuar el avance.

En el mes, los automóviles nuevos retrocedieron -1.6% en su índice de precios , dinámica explicada por un tipo de cambio más competitivo y campañas comerciales que continúan atrayendo demanda.

En paralelo, los combustibles registraron reducciones: gas licuado de petróleo vehicular (-1.5%), gasohol (-1.2%) y diésel (-0.5%), impactados por la caída del precio internacional del crudo. Con ello, el índice de precios de vehículos a motor acumula un retroceso de -4.93% entre enero y noviembre.

En el plano macroeconómico, Lima Metropolitana registró una inflación mensual de 0.11% en noviembre, con un avance acumulado de 1.26% entre enero y noviembre, y una tasa anual de 1.37%. Se trata de 20 meses consecutivos dentro del rango meta del Banco Central (1% – 3%).

IPC vehículos a motor: variación anual. Fuente: INEI/ Elaboración: GEE-AAP.

Este resultado estuvo influido por las divisiones Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (0.41%), Restaurantes y Hoteles (0.19%) y Transporte (0.18%), mientras que Comunicaciones (-0.75%) y Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (-0.37%) aportaron incidencia negativa. En conjunto, estas cinco divisiones explicaron el 78% de la variación del mes.

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor avanzó 0.01% en noviembre, con una inflación acumulada de 1.08% y anual de 1.23%. En el desempeño regional, Piura registró la tasa anual más alta (2.06%), seguida de Ica (2.02%) y Ayacucho (1.78%), mientras que Cajamarca (-0.27%), Moyobamba (-0.40%) y Huancavelica (-0.90%) presentaron las menores variaciones.

La AAP sostuvo que “el comportamiento relativamente estable de la inflación, junto con la reducción sostenida en los precios de vehículos y combustibles, configura un entorno propicio para el sector automotor, especialmente hacia el cierre del año”.

Sin embargo, el gremio también advirtió que la liquidez adicional por liberación de fondos de AFP, CTS, gratificaciones y mayor consumo de fin de año podría añadir presión moderada en diciembre, motivo por el cual no anticipa un recorte inmediato en la tasa de referencia del Banco Central.