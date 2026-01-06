AAP advierte desabastecimiento de matrículas para motos y trimotos. Composición EC: Andina / Gémini
ha generado una crisis operativa en la emisión de placas para motocicletas y trimotos (mototaxis) nuevas, provocando un desabastecimiento total previsto para los próximos cuatro meses.

Según precisó el gremio, la publicación del DS 021-2025-MTC y la RD 0034-2025-MTC/18, que aplazan l

Según precisó, esta decisión incumple el convenio efectuado con la AAP y paraliza la producción y distribución de placas por al menos 16 semanas.

“Esta situación, que afecta directamente a las personas y familias que dependen de este tipo de vehículos para su transporte y generación de ingresos, está al borde de generar un colapso en el sector, perjudicando a más de 150,000 usuarios y sus familias en todo nuestro país”, señaló Jaime Graña, gerente general de la AAP.

Ante este escenario,, que eviten los perjuicios sociales y económicos masivos que podrían genera esta decisión para la población y la industria.

“Esta decisión unilateral del MTC es un golpe durísimo para el sector, pero sobre todo para los ciudadanos. Con estas medidas nos exigen volver inmediatamente a un sistema obsoleto, generando un retraso artificial de, como mínimo, 16 semanas que perjudicará directamente a decenas de miles de familias que esperan su motocicleta o trimoto para trabajar, movilizarse o para su negocio”, finalizó Graña.

La Asociación Automotriz del Perú solicitó formalmente al MTC una reunión para presentar alternativas de solución viables. (Foto: Andina)
