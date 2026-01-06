La Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió, a través de un comunicado, que la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de postergar la entrada en vigor de las nuevas placas de 7 dígitos ha generado una crisis operativa en la emisión de placas para motocicletas y trimotos (mototaxis) nuevas, provocando un desabastecimiento total previsto para los próximos cuatro meses.

Según precisó el gremio, la publicación del DS 021-2025-MTC y la RD 0034-2025-MTC/18, que aplazan la aplicación de las placas Mercosur hasta noviembre de 2026, obliga a regresar al sistema de placas azules de seis dígitos, de menor visibilidad.

Según precisó, esta decisión incumple el convenio efectuado con la AAP y paraliza la producción y distribución de placas por al menos 16 semanas.

“Esta situación, que afecta directamente a las personas y familias que dependen de este tipo de vehículos para su transporte y generación de ingresos, está al borde de generar un colapso en el sector, perjudicando a más de 150,000 usuarios y sus familias en todo nuestro país”, señaló Jaime Graña, gerente general de la AAP.

Ante este escenario, la AAP solicitó formalmente al MTC una reunión de carácter urgente para presentar alternativas de solución viables, que eviten los perjuicios sociales y económicos masivos que podrían genera esta decisión para la población y la industria.

“Esta decisión unilateral del MTC es un golpe durísimo para el sector, pero sobre todo para los ciudadanos. Con estas medidas nos exigen volver inmediatamente a un sistema obsoleto, generando un retraso artificial de, como mínimo, 16 semanas que perjudicará directamente a decenas de miles de familias que esperan su motocicleta o trimoto para trabajar, movilizarse o para su negocio”, finalizó Graña.