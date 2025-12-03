Taxi Monterrico es una empresa peruana con más de 20 años en el mercado, especializada en brindar servicios de transporte al sector corporativo. (Foto: Taxi Monterrico)
Taxi Monterrico, la empresa peruana especializada en servicios de transporte corporativo, ajusta su estrategia con nuevas metas de expansión, diversificación de su oferta y mejoras operativas para fortalecer su posición en el sector de movilidad. Además, prepara el lanzamiento de una nueva marca con la que busca ampliar su presencia en un segmento distinto al que tradicionalmente atiende.

