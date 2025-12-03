Dante García, gerente general de Taxi Monterrico, indicó que la empresa de movilidad corporativa proyecta cerrar el 2025 con un incremento en ingresos del 30%, y estima que solo en diciembre podría alcanzar hasta un 40% adicional respecto a otros meses, impulsado por las fiestas de fin de año.

“El año pasado realizábamos alrededor de 13,000 viajes mensuales. En este 2025, proyectamos cerrar diciembre con un promedio de 17,000 viajes por mes. Ya nos hemos trazado como meta un crecimiento cerrar con 25,000 viajes para el próximo año y estamos convencidos de que lo alcanzaremos”, señaló a Gestión.

Actualmente, la compañía gestiona una cartera activa de 130 clientes permanentes, además de atender a otros 50 clientes estacionales, principalmente de sectores como aerolíneas, minería, salud, educación, entre otros. Con la mirada puesta en 2026, proyecta incrementar en 25% su base de clientes recurrentes y en 50% los clientes por temporada. “También atendemos a clientes particulares, aunque en menor proporción. El 98% de nuestros ingresos proviene del segmento corporativo”, indicó.

Para sostener ese crecimiento, Taxi Monterrico apuesta por fortalecer su principal activo: los conductores. Una de sus estrategias clave será implementar programas de capacitación continua. “Hoy es difícil captar conductores; la competencia es muy alta y, como consecuencia, muchos se han vuelto más informales y menos preparados”, explicó.

Dante García, gerente general de Taxi Monterrico.

Taxi Monterrico lanza nueva marca y apunta al 5% del mercado de apps en Lima

Pero la firma peruana también ha comenzado a dar un giro estratégico. Desde este año, prepara su incursión en el mercado B2C con una nueva unidad de negocio que buscará competir con las empresas tecnológicas de movilidad como Uber, Cabify, InDrive y Yango.

“Hemos creado una nueva marca, Conexs, que ingresará al mercado en 2026. Actualmente estamos realizando un plan piloto en Ica para revisar todos los procesos y asegurar que nuestra aplicación esté lista para su lanzamiento en Lima”, adelantó el ejecutivo.

Con esta nueva vertical de negocio, la compañía proyecta contar con 10,000 conductores activos, distribuidos entre el servicio corporativo y el usuario final. Para el lanzamiento de la marca, ha destinado una inversión de un millón de dólares.

Conexs es la nueva unidad de negocio de Taxi Monterrico para el segmento B2C.

“Actualmente contamos con una flota fija de 250 vehículos y cerca de 800 unidades esporádicas. A ello se suma el soporte de Conexs, que aporta 2,000 autos adicionales. En total, disponemos de más de 3,000 vehículos para atender al público”, añadió.

Mirando al futuro, la empresa no descarta diversificar aún más sus operaciones. “Es probable que, una vez que consolidemos nuestra presencia en este mercado, incursionemos en el servicio de delivery con motos y, más adelante, en el transporte de carga con camiones”, comentó, siguiendo la ruta que otras tecnológicas del transporte ya han trazado.

A corto plazo, la meta es clara: lograr una participación del 5% en el mercado de transporte por aplicativo (en Lima) durante el primer año de operación en el segmento masivo.

DATOS CLAVES.

Expansión. En 2026, Taxi Monterrico planea participar en todas las licitaciones de servicio de taxi a nivel nacional, muchas de las cuales son convocadas por empresas ubicadas en provincias.

En 2026, Taxi Monterrico planea participar en todas las licitaciones de servicio de taxi a nivel nacional, muchas de las cuales son convocadas por empresas ubicadas en provincias. Cobertura. Taxi Monterrico tiene presencia operativa en Lima, Arequipa, Cusco y Cajamarca.

Taxi Monterrico tiene presencia operativa en Lima, Arequipa, Cusco y Cajamarca. Automatización. La empresa viene automatizando sus áreas operativas, incluyendo la recepción de servicios vía WhatsApp, correos electrónicos y, próximamente, también llamadas. El objetivo es que, para el próximo año, esta digitalización les permita atender a un mayor número de clientes.