Carlos Andrés Mendoza, country manager de Cabify, señaló que la prioridad para el segmento de transporte privado seguirá siendo la seguridad, diferencial clave que ha afianzado a la marca en el mercado. En tanto, en el segmento corporativo, mencionó que ya atienden a las principales empresas de banca, seguros, consultoría, industria y otros rubros. Sin embargo, todavía hay espacio por penetrar.

“Hay todo un segmento medio y más pequeño de empresas que pueden operar con Cabify también para ofrecer a sus empleados una movilidad eficiente, segura, sostenible”, comentó el ejecutivo a Gestión.

Asimismo, más allá del transporte individual de empleados, indicó que están comenzando a desarrollar un nuevo “caso de uso” enfocado en el traslado agrupado de personal en rutas compartidas. Esta nueva propuesta ha comenzado a aplicarse en compañías de call center y negocian la provisión del servicio para aerolíneas (tripulantes) y firmas logísticas.

Carlos Andrés Mendoza, country manager de Cabify en Perú.

Nueva flota: transporte de personal con vans y ¿buses?

Para los actuales servicios, Mendoza explicó que hoy Cabify cuenta con 30,000 vehículos en Perú. De esa flota, aproximadamente 4,000 se dedican al servicio corporativo y ahora están desarrollando flotas más pequeñas y “ad hoc” de vans, por ejemplo, para operaciones personalizas de clientes corporativos que precisamente requieren transportar personal.

“Cuando una empresa que tiene que mover a cientos o miles de personas todos los días, en turnos con horarios de inicio y fin, se da cuenta que puede hacerlo vía tecnología de forma agrupada y de forma optimizada y que un solo auto puede recoger a dos o tres personas o hasta seis o nueve”, manifestó.

Para ese caso de uso, reconoció que la incorporación de vans cobra importancia e inclusive podrían sumar activos más grandes. “Hasta buses, eventualmente, pueden hacer más sentido”, anotó, tras afirmar que este servicio de transporte de personal lo tienen desarrollado en otros países.

Negocio logístico: acaban de abrir almacén en Lima

En el negocio logístico (entregas de última milla), Mendoza indicó que tienen acuerdos de largo plazo con algunas de las empresas más grandes de retail y supermercados. De cara a estos y otros clientes, destacó que Cabify potencia su plataforma tecnológica, pero a la vez apuesta por la infraestructura necesaria.

“Hemos montado también infraestructuras, tenemos un almacén recientemente estrenado (en Lima) donde podemos hacer consolidación de pedidos inclusive para hacer más eficiente toda esa operación de última milla”, reveló.

Por el potencial de este negocio, remarcó que dicho almacén no sería el único de la operación en el futuro y la flota para entregas seguirá creciendo en Perú.

Cabify potencia su plataforma tecnológica para el negocio logístico, pero a la vez apuesta por la infraestructura necesaria.

Proyecciones de Cabify en Perú: de Lima hacia provincias

Con una operación focalizada en Lima, Cabify reporta un crecimiento de 20% en clientes corporativos este 2025 y de 200% en el negocio logístico. Para el 2026, la compañía espera sostener esos niveles de avance.

“Tenemos la expectativa de crecer casi un 10% en el mercado privado (transporte individual) y mantener ese 20% de crecimiento en el mercado corporativo. El negocio de Cabify Logistics debería crecer también a tasas muy relevantes, llegando tal vez a duplicarse en el 2026 versus lo que hemos hecho en 2025”, estimó.

Respecto a la expansión, refirió que el próximo año podrían evaluar la incursión en provincias. Sin embargo, el análisis considerará las condiciones de seguridad, prioridad en las operaciones de la empresa.

“Sabemos que la coyuntura, sobre todo, en algunas provincias, en temas de seguridad, no es la ideal, pero es algo que tenemos que analizar y es posible que el 2026 nos pase por la cabeza empezar a probar operar en nuevas zonas”, anotó.