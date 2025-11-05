Cabify sigue diversificando sus negocios en Perú.
Para la plataforma tecnológica de movilidad Cabify, la operación en Perú es la más rentable a nivel global y esa condición les permite seguir apostando por nuevos negocios y servicios en el mercado local. En la actualidad, operan las verticales de transporte privado (personas), corporativo (empresas corporativas), logística (entregas de última milla) y, recientemente, de publicidad en su aplicativo. Sobre la base de ese portafolio, alistan una serie de iniciativas para sostener crecimientos importantes.

