El leasing operativo vehicular se ha consolidado como una alternativa eficiente para las empresas. Este modelo les permite enfocarse en su negocio mientras optimizan costos, recursos y tiempo. Por ello, las organizaciones buscan opciones que ofrezcan mejores ventajas financieras y de gestión.

KINTO One Fleet es la solución de movilidad corporativa de Toyota, presente en más de 45 países a nivel global. Su llegada al Perú forma parte de la estrategia de la marca por ofrecer alternativas flexibles y eficientes que se adapten a las nuevas formas de uso del vehículo, sin necesidad de compra. A través de planes de esta opción, KINTO One permite a las empresas optimizar su gestión de flota, controlar costos y disfrutar de todos los beneficios de tener un auto nuevo, sin las obligaciones de propiedad.

De esta manera, se posiciona como una alternativa eficiente y atractiva para las empresas. Este servicio de leasing operativo, que cuenta con el respaldo de Toyota del Perú, ofrece a pequeñas y medianas compañías de sectores estratégicos como construcción, minería, agroindustria, consumo masivo y logística modernas flotas cero kilómetros que aseguran la continuidad y eficiencia de sus operaciones, con total seguridad.

“Al ser administrado directamente por Toyota, conocemos detalle a detalle lo que el vehículo necesita para mantener su máximo rendimiento. Garantizamos la operatividad total gracias a la disponibilidad de repuestos originales, vehículos de reemplazo y cobertura nacional en toda la red de concesionarios y talleres Toyota. Con KINTO One Fleet, tu capital se mantiene libre para impulsar nuevas oportunidades, mientras tu flota queda en manos expertas: administrada por Toyota, con vehículos siempre nuevos y el respaldo de una marca líder en movilidad”, destaca Auki Paliza, gerente de Kinto.

Además, cuenta con un sistema de telemetría avanzada que ofrece control completo sobre la flota, mejorando la gestión operativa y la seguridad de cada unidad.

Servicio a la medida

Kinto One Fleet se diferencia del leasing tradicional al ofrecer un servicio flexible y hecho a la medida. Cada empresa puede acceder a una flota personalizada que incluye compactos, económicos, sedanes, pick-ups, SUVs, Lexus, seleccionados según las condiciones del terreno y las exigencias de su operación.

Asimismo, los contratos pueden ajustarse a la duración de un proyecto o campaña, lo que evita que las organizaciones inviertan en vehículos que no utilizarán de forma permanente y, a su vez, previene la inmovilización de capital en activos innecesarios. Además, permite acceder a una flota sin cuota inicial, con la posibilidad de reinvertir el capital en otras áreas y pagar la primera cuota 30 días después de la entrega.

En el ámbito financiero, este modelo no afecta el sistema crediticio ni limita la capacidad de endeudamiento de la empresa. Además, desde el enfoque tributario, permite acceder a crédito fiscal y gasto deducible, con la ventaja adicional del uso de Company Car.

“Kinto One Fleet es la alternativa que transforma la manera en que tu empresa invierte y crece. Más que un leasing operativo, es una solución inteligente. Tu capital se mantiene libre para impulsar nuevas oportunidades, mientras tu flota queda en manos expertas: administrada por Toyota, con cobertura nacional, vehículos siempre nuevos y el respaldo de una marca líder en movilidad”, recalca Paliza.

En otras palabras, es la movilidad de tu empresa diseñada a tu medida. Como ves, con Kinto One Fleet, tu flota trabaja para ti con total seguridad y eficiencia, mientras tu capital sigue impulsando el crecimiento del negocio.

Reportaje publicitario