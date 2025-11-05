Transporte público desviarán su recorrido en la avenida Universitaria por obras. Foto: ANDINA
Transporte público desviarán su recorrido en la avenida Universitaria por obras. Foto: ANDINA
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

debido a las obras que se realizan en la avenida Universitaria, según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Estas , en el tramo entre las avenidas Metropolitana y José Granda.

Desde el 4 de noviembre se cerrarán en su totalidad ambos sentidos de la avenida Universitaria entre las avenidas José Granda y Tomás Valle. Esto se efectuará durante todo el día.

LEA TAMBIÉN: ATU implementa recarga virtual de tarjetas a través de Plin para los corredores complementarios

Ante ello, se activó un plan de desvío. 28 rutas de transporte público, que vienen desde el distrito limeño de Los Olivos modificarán. su recorrido pasando por Tomás Valle, Los Próceres y José Granda antes de retomar su ruta original (norte-sur). En el sentido sur-norte pasarán por José Granda, Los Próceres y Tomás Valle.

LEA TAMBIÉN: ATU: Metropolitano, corredores y metros funcionarán hoy 4 de noviembre al 100%

Asimismo, 2 rutas que vienen del distrito de Independencia también cambiarán su recorrido. En sentido norte-sur circularán por Germán Aguirre, Los Próceres y José Granda, y en sentido sur-norte pasarán por José Granda, Los Próceres y Germán Aguirre antes de regresar a su trayecto habitual.

Finalmente, ante esta situación, la ATU pidió a las personas que planifiquen sus viajes con anticipación, así como seguir las indicaciones en la zona para garantizar la seguridad y facilitar el tránsito durante las obras.

Las obras pertenecen al proyecto denominado “Ampliación del servicio de movilidad urbana en la avenida Universitaria”. Foto: ATU.
Las obras pertenecen al proyecto denominado “Ampliación del servicio de movilidad urbana en la avenida Universitaria”. Foto: ATU.

TE PUEDE INTERESAR

MTC anuncia mantenimiento de tres puentes peatonales en la avenida Faucett
CIADI mantiene suspensión del laudo de la Línea 2 del Metro de Lima en favor del Estado
Gobierno acepta renuncia del presidente de la ATU y repone en el cargo a David Hernández

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.