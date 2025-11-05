Un total de 30 rutas de transporte público cambiarán su recorrido habitual en el distrito limeño de San Martín de Porres debido a las obras que se realizan en la avenida Universitaria, según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Estas obras pertenecen al proyecto denominado “Ampliación del servicio de movilidad urbana en la avenida Universitaria”, en el tramo entre las avenidas Metropolitana y José Granda.

Desde el 4 de noviembre se cerrarán en su totalidad ambos sentidos de la avenida Universitaria entre las avenidas José Granda y Tomás Valle. Esto se efectuará durante todo el día.

LEA TAMBIÉN: ATU implementa recarga virtual de tarjetas a través de Plin para los corredores complementarios

Ante ello, se activó un plan de desvío. 28 rutas de transporte público, que vienen desde el distrito limeño de Los Olivos modificarán. su recorrido pasando por Tomás Valle, Los Próceres y José Granda antes de retomar su ruta original (norte-sur). En el sentido sur-norte pasarán por José Granda, Los Próceres y Tomás Valle.

Asimismo, 2 rutas que vienen del distrito de Independencia también cambiarán su recorrido. En sentido norte-sur circularán por Germán Aguirre, Los Próceres y José Granda, y en sentido sur-norte pasarán por José Granda, Los Próceres y Germán Aguirre antes de regresar a su trayecto habitual.

Finalmente, ante esta situación, la ATU pidió a las personas que planifiquen sus viajes con anticipación, así como seguir las indicaciones en la zona para garantizar la seguridad y facilitar el tránsito durante las obras.