Metropolitano. (Foto: GEC)
Metropolitano. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los diversos servicios de transporte público supervisados por esta autoridad trabajarán hoy 4 de noviembre con total normalidad,

Mediante un comunicado, la institución afirmó que se “garantiza la operatividad al 100 % del Metropolitano, los corredores complementarios, las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao y del servicio AeroDirecto”.

A

LEA TAMBIÉN: Minedu revierte medida y ahora dice que clases escolares serán virtuales
  • Metropolitano y corredores: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Buses alimentadores: de 5:00 a. m. a 12:00 a. m.
  • Línea 1 del Metro: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Línea 2 del Metro: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • AeroDirecto: en su horario habitual.

La ATU refirió que supervisará las operaciones en tiempo real desde su Centro de Gestión y Control, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Personal de la ATU estará desplegado en diversos puntos de la ciudad para brindar orientación y apoyo a los usuarios.

Se recomienda a los usuarios utilizar transporte formal y autorizado.

La ATU, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, reafirmó su compromiso de garantizar un transporte seguro, continuo y eficiente para todos los ciudadanos de Lima y Callao.

TE PUEDE INTERESAR

EsSalud: asegurados podrán reprogramar sus citas por paro de transportistas
Paro de transportistas: Trabajadores tendrán 2 horas de tolerancia para llegar a sus trabajos
Minedu revierte medida y ahora dice que clases escolares serán virtuales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.