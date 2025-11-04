La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los diversos servicios de transporte público supervisados por esta autoridad trabajarán hoy 4 de noviembre con total normalidad, pese al paro convocado por algunas transportistas, como medida de protesta ante los casos de extorsión y asesinato que padece su gremio.

Mediante un comunicado, la institución afirmó que se “garantiza la operatividad al 100 % del Metropolitano, los corredores complementarios, las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao y del servicio AeroDirecto”.

Asimismo, ofreció los horarios de funcionamiento de todos estos servicios, que estarán activos desde las 5 de la mañana.

Metropolitano y corredores: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

Buses alimentadores: de 5:00 a. m. a 12:00 a. m.

Línea 1 del Metro: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Línea 2 del Metro: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

AeroDirecto: en su horario habitual.

La ATU refirió que supervisará las operaciones en tiempo real desde su Centro de Gestión y Control, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Personal de la ATU estará desplegado en diversos puntos de la ciudad para brindar orientación y apoyo a los usuarios.

Se recomienda a los usuarios utilizar transporte formal y autorizado.

La ATU, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, reafirmó su compromiso de garantizar un transporte seguro, continuo y eficiente para todos los ciudadanos de Lima y Callao.