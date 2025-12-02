La empresa peruana de gestión (alquiler y venta) de flota de vehículos Yego, socia de la plataforma de movilidad Yango, busca consolidar sus operaciones en Perú y Colombia mediante una expansión regional orientada a escalar su modelo centrado en el conductor.

Actualmente, Yego opera en Lima, Trujillo y Arequipa, así como en Barranquilla, Cali y Medellín, y prepara una apertura en Bogotá el próximo año. En este proceso, Yango actúa como su principal aliado tecnológico, lo cual le permite iniciar una nueva etapa de expansión hacia cinco países adicionales. De cara a su crecimiento, Yego proyecta incorporar entre 50 y 70 vehículos al mes a partir de 2026, condicionado a la disponibilidad de capital.

“En Perú, cientos de miles de conductores quieren trabajar, pero no pueden acceder a un auto. En Yego vimos ahí una oportunidad real para apoyar a emprendedores peruanos con las herramientas que necesitan para generar ingresos y salir adelante”, afirma Gonzalo Fajardo, cofundador de la compañía.

Por su parte, Yango Perú señaló que la colaboración busca ampliar el acceso a vehículos en la región. “Creemos en alianzas estratégicas que generen impacto sostenible. Junto a nuestros partners, estamos transformando la manera en que los conductores acceden a un vehículo, empezando por el Perú y proyectándonos hacia otros mercados de la región”, afirmó Jean Pierre Carrere, head of Operations de plataforma de movilidad Yango.

Jesús García y Gonzalo Fajardo, socio fundadores de Yego.

Yego crece en la región: nuevas ciudades y más inversión en movilidad

En 2023, Yego expandió sus operaciones a Colombia, donde ahora está presente en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. La empresa registra cerca de 15,000 unidades activas en Perú y alrededor de 9,000 en Colombia. En una conversación con este medio el año pasado, señaló su intención de ingresar a Bolivia, empezando por Santa Cruz y, posteriormente, por La Paz y Cochabamba.

Además, incluyó en sus planes abrir alrededor de cinco nuevas ciudades en Colombia para este año, entre ellas Bogotá (ahora reprogramada para 2026), y sumar tres ciudades adicionales en Perú.

Como parte de su crecimiento, Yego había anunciado inversiones en flota propia: en Perú, planeaba adquirir 1,000 unidades y en Colombia busca incorporar motos para sus servicios de delivery y carga. Además, impulsaba el programa “Auto nuevo para todos”, un esquema de alquiler-venta a 48 meses. La empresa estimaba colocar más de 1,000 unidades bajo ese modelo.

DATOS CLAVES DE YEGO: