Para el próximo año, Azaleia avanzará con una estrategia marcada por la cautela, en un escenario influido por el contexto electoral y la evolución del consumo. La compañía mantiene abierta la posibilidad de nuevas aperturas en provincias, donde identifica un mayor potencial de expansión frente a Lima. En paralelo, refuerza su campaña de verano, profundiza su apuesta por su marca deportiva Olympikus y evalúa el relanzamiento de su marca propia Dijean.

Crecimiento y apertura de nuevo local

Según Abel Uribe, gerente general de Azaleia en Perú, el 205 fue un año “bastante duro, similar al 2024”, pero aun así lograron crecer 1.5% en volumen de pares vendidos y 3.5% en valor, gracias a una mejor optimización del portafolio. “Hemos priorizado la venta de productos de precio promedio más alto”, explica el ejecutivo. Con ese desempeño, la empresa estima cerrar el ejercicio con una facturación de entre US$18 millones y casi US$19 millones, impulsada además por una fuerte campaña de fin de año: “un mes normal es uno y diciembre son tres”, señala, al referirse a que las ventas se triplican en ese periodo.

Este desempeño estuvo acompañado por una expansión selectiva de su red de tiendas propias. En septiembre de 2025, Azaleia Perú abrió un nuevo local en el jirón Pizarro, en el centro de Trujillo, una tienda de 120 metros cuadrados que alberga las marcas Azaleia y Olympikus. Según Uribe, la apertura respondió a la necesidad de reforzar la presencia en la ciudad tras cambios en la dinámica comercial local. “Notamos que nos faltaba una tienda más”, señala, y agrega que el punto ha superado las expectativas: “desde su apertura nos ha dado una grata sorpresa”. La inversión para este formato asciende a alrededor de US$250,000, considerando mercadería y adecuación del local.

En 2025 abrió una tienda en jirón Pizarro, Trujillo (un espacio de 120 m²). (Foto: Azaleia)

Planes 2026: crecimiento moderado, mercado e inversión

De cara al 2026, Azaleia Perú avanza con una estrategia de crecimiento moderado, marcada por el contexto electoral y la cautela del consumidor. Abel Uribe señala que históricamente los años electorales tienden a desacelerar el consumo: “siempre por historia los años electorales tienen una tendencia a mantener el mercado y a que el cliente final se cuide en no gastar mucho”. En ese escenario, la empresa proyecta crecer entre 3% y 5% en facturación, priorizando el valor sobre el volumen de ventas. El foco está en mantener la rentabilidad y evitar un crecimiento basado en descuentos agresivos.

En línea con esa visión, la compañía evalúa para el próximo año ajustes en su red de tiendas en Lima, con especial foco en mejorar la visibilidad y la ubicación de su marca deportiva Olympikus. Uribe también señala que la compañía mantiene una política de inversión en marketing y comunicación de entre 5% y 6% de la facturación, orientada a fortalecer el posicionamiento de sus marcas y acompañar las campañas comerciales clave, como la de verano. Al mismo tiempo, advierte que cualquier decisión de mayor inversión estará condicionada por la evolución de la economía y la estabilidad del país. “No es solo lo que uno quiere hacer, sino cómo se comporta el mercado para poder tener un retorno lo más pronto posible”, concluye, en un escenario donde la prudencia se vuelve parte central de la estrategia.

Proyección de crecimiento: 3% a 5% en facturación. (Foto: Azaleia)

Expansión a provincias: el mayor potencial de crecimiento

Para Azaleia Perú, las provincias continúan siendo el principal espacio de crecimiento del negocio frente a un mercado limeño más competitivo. Uribe, señala que, aunque la participación entre Lima y provincias suele repartirse de manera equilibrada —“a veces 50%, a veces 55%”—, el potencial de expansión es mayor fuera de la capital. “Creemos que provincias todavía es una zona donde el mercado puede crecer mucho más que Lima”, afirma. Esta dinámica, explica, responde tanto a la demanda como a factores coyunturales que pueden afectar temporalmente las ventas, como bloqueos de carreteras o dificultades logísticas, pero que no cambian la lectura estructural del mercado regional.

En ese contexto, la empresa mantiene en evaluación la apertura de nuevos locales en diversas ciudades del país, aunque sin decisiones cerradas y bajo un enfoque selectivo. Uribe menciona plazas como Trujillo, donde ya operan y ven espacio para una tienda adicional; Chiclayo, dependiendo de oportunidades comerciales; e Ica, donde analizan ampliar presencia. También considera zonas periféricas y de frontera como Tumbes, Madre de Dios e Iquitos, siempre condicionadas por la evolución económica y la seguridad. “Siempre está abierta esa posibilidad, pero es cosa de evaluar”, señala el ejecutivo, quien subraya que cualquier expansión dependerá de cómo se desarrolle la economía y del contexto general del país, priorizando ubicaciones que permitan un retorno sostenible de la inversión.

Apuesta por Olympikus, marca deportiva de Azaleia

Olympikus es una de las principales apuestas de Azaleia Perú dentro del segmento deportivo, aunque opera en un mercado altamente competitivo. Actualmente, la compañía cuenta con cuatro tiendas Olympikus a nivel nacional: tres en Lima y una en Trujillo. Abel Uribe, gerente general de la empresa, reconoce que la categoría enfrenta una fuerte presión de precios tras la pandemia. “La oferta es mayor en este rubro”, señala, y añade que zapatillas básicas de grandes marcas se comercializan entre S/130 y S/150, un nivel que “es bueno para el cliente final, pero no para el mercado”.

Ante este escenario, la empresa busca mejorar la visibilidad de Olympikus con nuevas aperturas en Lima, apuntando a al menos dos tiendas adicionales en zonas más céntricas como San Miguel, Miraflores, San Isidro o Surco, siempre bajo una evaluación cuidadosa del mercado. En paralelo, Uribe adelanta el retorno de la marca propia Dijean, especializada en sandalias, que volvería al mercado peruano en 2026 tras superar temas documentarios en Brasil. “Es una marca propia nuestra que debería volver nuevamente al mercado peruano”, afirma, como parte de la estrategia de fortalecimiento del portafolio.

La empresa apuesta por activaciones deportivas y running. (Foto: Azaleia Perú)

Canales de venta

Azaleia Perú mantiene una estrategia de venta multicanal en la que el canal mayorista continúa siendo relevante. Según Abel Uribe, gerente general de la compañía, la venta a tiendas departamentales y multimarcas representa entre 38% y 40% de los ingresos totales, a través de una red de 107 clientes que concentran alrededor de 230 puntos de venta a nivel nacional. “Es el canal con el que inició la empresa”, señala el ejecutivo, aunque reconoce que su desempeño depende de factores externos como la coyuntura económica y la seguridad.

El 60% restante de la facturación proviene de los canales propios, que incluyen las 25 tiendas físicas, la venta por catálogo digital y el e-commerce. En el caso del catálogo, la empresa trabaja con cerca de 4,000 promotoras en todo el país, mientras que el canal online sigue creciendo de forma gradual. No obstante, Uribe advierte que el consumidor peruano aún prioriza la compra presencial, afirma, destacando la importancia de mantener el equilibrio entre el canal físico y el digital.