Sandra Reyes
Sandra Reyes

Azaleia cerrará el 2025 en terreno positivo pese a un año que, según la propia compañía, fue “bastante duro”. Así lo señala Abel Uribe, gerente general de la empresa, quien detalla que el negocio creció 1.5% en volumen de pares vendidos y 3.5% en valor, impulsado por una estrategia enfocada en mejorar el mix de productos. Con una red de 25 tiendas propias —12 en Lima y 13 en provincias—, la compañía se prepara para el 2026 con una estrategia de crecimiento moderado, enfocada en rentabilidad, expansión selectiva en provincias y fortalecimiento de marca en un mercado cada vez más competitivo.

