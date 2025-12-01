La gerente general de la cadena, María Pía Tola, reconoce que el 2025 no ha estado libre de desafíos: los trabajos de remodelación de la tienda de San Miguel y del local del Jockey Plaza —el primero que abrió la marca— impactaron la operación durante varios meses. Pese a esa situación, Bruno Ferrini proyecta cerrar el año con un resultado positivo, respaldado por la campaña navideña, su temporada más fuerte.

“Si la venta se da, podemos estar hablando de un crecimiento de dos cifras”, afirma la ejecutiva.

De cara al 2026, la marca se prepara para ejecutar un plan de expansión más robusto y estructurado.

Apertura de tiendas y remodelaciones

Durante el 2025, Bruno Ferrini avanzó con su plan de crecimiento en regiones a través de aperturas. Entre julio y agosto, la marca inauguró una tienda en Chiclayo y un local en Trujillo, movimientos orientados a reforzar su presencia en ciudades donde la demanda continúa en expansión.

María Pía Tola, gerente general de la marca, señaló que estas incorporaciones complementan la red de 20 tiendas Bruno Ferrini y tres tiendas Florshine que la empresa opera actualmente, todas ubicadas en centros comerciales.

En paralelo, la compañía avanzó este año con remodelaciones clave en sus tiendas de Lima. Bruno Ferrini culminó la renovación integral de su local del Jockey Plaza —el primero que abrió la marca hace más de dos décadas—, el cual reabrió al público a fines de noviembre.

Para la ejecutiva, la intervención terminó siendo “casi una tienda nueva” debido a las exigencias municipales y del propio centro comercial. A esta obra se sumó la remodelación de la tienda de San Miguel, que permaneció cerrada durante tres semanas.

El plan para el 2026 apunta a mantener el ritmo expansivo con una combinación de aperturas y renovaciones estratégicas. La empresa proyecta la inauguración de una segunda tienda en Arequipa y la remodelación de locales en Surco y San Isidro, además de evaluar un nuevo punto adicional en Surco. Asimismo, negocian la apertura de su primer outlet en el Premium Outlet de Surco, prevista para 2026 o 2027.

“El próximo año tenemos proyectada la segunda tienda en Arequipa y la remodelación de tres tiendas en Lima”, remarcó Tola.

La campaña navideña será decisiva; diciembre mueve significativamente la venta anual de marcas como Bruno Ferrini. (Foto: Bruno Ferrini).

Expansión internacional: Ecuador y Chile en la mira

Aunque el enfoque inmediato de Bruno Ferrini está en consolidar su presencia en el mercado local, la marca ya trabaja en una hoja de ruta para dar el salto al extranjero. Según María Pía Tola, la marca viene evaluando desde hace un par de años su ingreso a Ecuador y Chile, con Quito y Santiago como primeras alternativas.

“Tenemos pensado salir al exterior una vez que afiancemos nuestras tiendas en Perú”, señaló la ejecutiva, al precisar que aún existen departamentos en el país donde la empresa ve demanda, pero carecen de centros comerciales desarrollados para ingresar.

La internacionalización no se ejecutará hasta completar su proceso de fortalecimiento interno. “Primero necesitamos terminar de fortalecer nuestras tiendas acá”, remarcó Tola, quien también indicó que la compañía tiene “un par de proyectos estudiados” para el exterior, aunque todavía sin definición final.

La prioridad, por ahora, es cerrar brechas en el mercado nacional y asegurar que las nuevas tiendas abiertas en 2025 y las que se inaugurarán en 2026 alcancen su madurez comercial antes de iniciar la expansión a otros países.

Las marcas de Bruno Ferrini

Además de su marca principal, Bruno Ferrini administra un portafolio que integra propuestas nacionales e internacionales. La compañía opera 20 tiendas Bruno Ferrini y tres tiendas Florshine, esta última enfocada en el calzado masculino con más de 125 años en el mercado y de la cual son distribuidores exclusivos.

María Pía Tola explicó que, además de los locales propios de Florshine en Lima, algunos puntos de venta de Bruno Ferrini —como los de Trujillo, Salaverry y San Miguel— ya han empezado a comercializar esta línea.

“Estamos empezando a distribuir Florshine a través de las tiendas Bruno Ferrini”, indicó la ejecutiva.

A este portafolio se suma Masari, una marca peruana de productos de cuero que la empresa adquirió en 2024 y que este 2025 presentó sus primeras colecciones. “Este es su primer año fuerte donde estamos saliendo con colecciones bastante consolidadas”, afirmó Tola.

Bajo la marca Bruno Ferrini, además, han ingresado nuevas líneas que exigen una actualización en el diseño y formato de las tiendas.

La moda en calzado de cuero se mueve más por colores y alturas de taco que por tendencias radicales. (Foto: Bruno Ferrini).

Portafolio de productos y campañas 2025 y 2026

El portafolio de productos de Bruno Ferrini continúa ampliándose y diversificándose. Actualmente, la compañía dispone de cerca de 400 modelos entre calzado de dama y caballero, incluyendo variaciones de color. Su core business se mantiene en los zapatos de vestir y casuales para hombre, así como en botas, botines y sandalias para mujer.

A esos productos se suman líneas importadas desde España e Italia, además de producción local. En 2025, la marca introdujo carteras hechas en Italia y casacas de cuero para caballero, mientras que para invierno 2026 lanzará su nueva línea de casacas de cuero para mujer. “Tenemos una colección bastante sólida con modelos y colores de tendencia”, señaló la gerente general.

En el ámbito comercial, la marca ya activó su campaña de fin de año con Black Week y promociones como el 3x2 en Bruno Ferrini, en un periodo clave que impulsa fuertemente sus ventas. Tola explicó que la campaña de Navidad y verano “ya está jugada”, pues toda la mercadería importada y nacional ya se encuentra en tiendas.

La ejecutiva destaca que el cliente del segmento de cuero prioriza calidad y durabilidad, y que la moda en calzado se mueve principalmente por colores y alturas de taco más que por cambios radicales. De cara al 2026, la compañía seguirá potenciando su oferta con modelos exclusivos y líneas de accesorios, mientras mantiene un ticket promedio de S/ 309 en temporada de verano.