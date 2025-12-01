Bruno Ferrini cerrará el 2025 con un crecimiento de 9% a 10%, pese a un año marcado por obras de remodelaciones y el cierre prolongado en Trujillo. (Foto: Bruno Ferrari).
Bruno Ferrini cerrará el 2025 con un crecimiento de 9% a 10%, pese a un año marcado por obras de remodelaciones y el cierre prolongado en Trujillo. (Foto: Bruno Ferrari).
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Con 28 años en el mercado, la marca peruana de calzado y accesorios Bruno Ferrini se ha consolidado como una de las firmas locales más reconocidas en el segmento de cuero y moda urbana. A solo un mes de cerrar el 2025, proyecta un crecimiento de entre 9% y 10% respecto al año anterior y, bajo ese impulso, define su hoja de ruta hacia el 2026: aperturas y remodelaciones en Lima y provincias, el fortalecimiento de su portafolio y el lanzamiento de nuevas líneas de productos, mientras alista el salto al mercado internacional. ¿Qué otras novedades prepara la marca para los próximos años?

