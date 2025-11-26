Javier Longinotto, gerente general de Gretel en Perú, explicó que Crocs, su marca principal en el país, cerrará el año con un crecimiento de doble dígito, impulsado por sus 37 tiendas y por el dinamismo del canal “wholesale”, (Foto: Gretel).
La marca estadounidense Crocs ha crecido aceleradamente en el Perú, pasando de seis tiendas en 2017 a 37 en la actualidad. En el mercado local, la operación está a cargo de la uruguaya Gretel Internacional, para la cual Perú se ha convertido en su segundo mercado más relevante por ingresos. Además de Crocs —su marca principal a nivel local y con la que proyecta su mayor expansión—, el grupo prepara nuevas representaciones, además de la expansión de sus otras marcas.

