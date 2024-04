En 2023, la competencia de precios en el sector retail se registró en diversas categorías, debido a un entorno económico que impactó en la disminución de compra en el consumidor peruano. Bajo ese panorama, la uruguaya Gretel, representante de firmas como Crocs, Asics, Toms y Kappa, supo enfrentar esta coyuntura y alcanzó sus objetivos de ventas trazados, pero viéndose obligado a sacrificar puntos de rentabilidad. ¿Qué alista para este año?

Javier Longinotto, gerente general de Gretel en Perú, comentó que la compañía creció a doble dígito en 2023, superando particularidades del mercado, el cual estuvo marcado por las ofertas constantes en todos los centros comerciales o grandes cadenas retail. “Aplicar esta estrategia nos permitió llegar a nuestros objetivos de venta, pero relegamos márgenes de rentabilidad en varias marcas”, señaló.

Para este año, la compañía ya despliega acciones que priorizan la consolidación de sus tiendas actuales, con la consigna de recuperar puntos de rentabilidad perdidos el año pasado. A la fecha, cuenta con 33 tiendas de Crocs, 7 de inbox, 6 de Fitpoint, 2 de Toms y 6 módulos de Chilli Beans.

LEA TAMBIÉN: Ventas del retail moderno se recuperarían parcialmente tras dos años de ajustes

Optimización antes que expansión

La marca estadounidense Crocs se ha consolidado como la principal del grupo en Perú, que junto a Asics (introducida en 2022), representan entre el 70% y 80% de sus ventas totales. En ese sentido, señaló que parte de su estrategia para recuperar rentabilidad, pasa por maximizar el rendimiento de sus ubicaciones ya consolidadas.

En concreto, cuentan con un plan de remodelación y ampliación de sus tiendas Crocs, las cuales son de las que más venden por metro cuadrado en la mayoría de centros comerciales. “Vemos que en algunos casos el espacio es limitado, por lo que tenemos proyectado pasar de 40 m2 hasta 90m2 en promedio, en algunos de nuestros puntos”, sostuvo el directivo.

Con respecto a la inversión total de este proyecto, señaló que aún no cuentan con un presupuesto específico, ya que dependen de varios factores, pero que, como referencia, destinarán US$100,000 para duplicar su tienda en Plaza Norte en abril.

Paralelamente, señaló que no frenarán nuevas aperturas y se preparan para abrir entre tres o cuatro tiendas este año, una cifra menor al promedio de 10 que tuvieron en los últimos años. “Ya tenemos programado nuevas ubicaciones para Fitpoint, Crocs, además de concretar el proyecto de Asics. No dejaremos de monitorear posibilidades para sumar una adicional, quizás de Inbox o Chilli Beans, pero no mucho más de eso”, especificó Longinotto.

LEA TAMBIÉN: Los planes de Patagonia en expansión comercial y desarrollo sostenible en Perú

Acelera con Asics y otras marcas

A finales del 2022, la empresa uruguaya incorporó Asics, una de las principales marcas de calzado para running a nivel mundial, siendo distribuida en Falabella, Ripley y su multimarca Fitpoint. Para este, año la firma japonesa tendrá por primera vez su primera tienda en Lima, tras una inversión de US$ 300,000.

“Es una tienda hito para Gretel y sobretodo, para la misma Asics. Hay muy pocas tiendas en la región y será una de las más grandes, con alrededor de 120 m2. Esperamos concretar la iniciativa en el segundo semestre del año”, adelantó Longinotto.

Al ser consultado por la introducción de una nueva marca, el directivo señaló que siempre es una posibilidad. La última marca que introdujeron fue JanSport, la cual era distribuida por otro operador en Perú y se encuentran evaluando otras firmas relacionadas a categorías de accesorios y ropa para los próximos años.

Operaciones en provincia y la importancia del e-commerce

A la fecha, Longinotto confirmó que tienen una cobertura casi total en el mercado peruano, donde las provincias aportan entre el 35% y 40% de sus ventas totales..

Con respecto a las ciudades del interior que han registrado un mejor rendimiento, señaló que tras la apertura en Iquitos, se les abre la posibilidad explorar más ciudades de la selva, como Pucallpa. Además, hasta la fecha, han apostado fuertemente en Arequipa, aperturando la primera tienda de Inbox y otras de Fitpoint.

Con respecto a su marketplace, el ejecutivo señaló que dicho canal apalancó la venta de determinados modelos que no traccionaron en otros canalaes comerciales, “Creció mucho y por ello estamos invirtiendo en cambiar de plataforma de e-commerce para ganar participación en este canal, que complementa el nuevo CRM que integramos el año pasado”, añadió el ejecutivo.