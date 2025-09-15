En Perú, la participación femenina en la logística representa entre el 20% y 30% de la fuerza laboral, pero apenas un 13% son cargos directivos con mujeres al mando. Estas cifras, según encuestas de Michael Page, reflejan una brecha más marcada que la media latinoamericana y explican el origen de WINS (Women in Supply Chain), una red creada hace cinco años en Lima con el propósito de visibilizar, conectar y potenciar el liderazgo femenino en un sector históricamente dominado por hombres.

Lo que inició como la convicción de un grupo de profesionales se ha transformado en una comunidad internacional con presencia en seis países: Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Desde hace tres años, WINS INTERNACIONAL se ha posicionado como un espacio regional de referencia donde ejecutivas, emprendedoras y académicas pueden intercambiar experiencias, generar vínculos estratégicos y acceder a capacitaciones que fortalecen su liderazgo en un entorno competitivo.

Encuentro internacional de WINS en Lima

Este 2025, Lima será la sede del III Encuentro Internacional de WINS, que reunirá a más de 200 mujeres líderes en supply chain de distintos países e industrias. El programa incluye visitas técnicas a proyectos de infraestructura como el Puerto de Chancay, Agroexportadoras, recorridos en centros de distribución de última tecnología, así como conferencias magistrales, paneles de discusión y espacios de networking. La agenda busca analizar desafíos actuales y tendencias clave: transformación digital, automatización, sostenibilidad y el papel estratégico de las mujeres en la toma de decisiones.

El evento contará con ponentes de compañías multinacionales, además de representantes del ámbito académico, del gobierno y del emprendimiento, quienes compartirán casos de éxito y buenas prácticas que hoy marcan el futuro de la logística en la región. Para las participantes, será también una oportunidad de proyectar al Perú como un hub logístico regional y de conectar con líderes que están reconfigurando el sector en Latinoamérica.

Un movimiento con propósito

En palabras de Kathy Román, presidenta y fundadora de WINS INTERNACIONAL, la red nació para abrir espacios que antes no existían: “WINS nació en Perú con la visión de abrir espacios donde las mujeres pudieran crecer, conectar, liderar y generar valor. Hoy somos una comunidad internacional que demuestra que la diversidad es clave para la innovación y la resiliencia de la cadena de suministro. Nuestro encuentro en Lima será un punto de inflexión para seguir impulsando el talento femenino en la región”.

La organización ha desarrollado programas de mentoría, capacitaciones y congresos que ya forman parte de la agenda logística regional. Estos espacios han permitido que profesionales accedan a herramientas de gestión, amplíen sus redes de contacto y encuentren referentes en un sector que requiere adaptarse constantemente a los cambios tecnológicos y de mercado.

Con cinco años de trayectoria, WINS reafirma su compromiso de construir una industria más equitativa, inclusiva y competitiva. Al mismo tiempo, abre la puerta a empresas interesadas en asociar su marca a este propósito, invitándolas a sumarse como auspiciadores y formar parte de un movimiento que promueve diversidad y liderazgo en la cadena de suministro.