Martín Ojeda, vocero del gremio de Transportistas Unidos, indicó que la crisis de combustibles en el sector de transportes no se solucionará a corto plazo e incluso advirtió que alcanzará al próximo gobierno, el cual entrará el próximo 28 de julio.

El dirigente, en su intervención en la Comisión de Transportes del Congreso, señaló que la crisis empezó por la escasez de GNV, lo que llevó a que las fábricas sustituyeran el gas por diésel, incrementando la demanda. Además, y paralelo a ello, estalló el conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que incrementó a nivel internacional los precios de los combustibles a niveles muy altos.

Ante este escenario, el gobierno emitió un decreto de urgencia para compensar parcialmente el alza del diésel al transporte interprovincial, de carga y urbano en provincias. Esta norma contempla una devolución equivalente a cuatro soles por galón durante cuatro meses para esas modalidades de servicio.

Según Ojeda, este documento no salió a tiempo para Lima y Callao, pese a que estos gremios habían planteado que el apoyo se calcule por kilómetros recorridos con un equivalente también de cuatro soles.

“El paro ya se suspendió porque hoy, hace dos horas aproximadamente, se ha comprometido el ministro de Transportes y la ATU a emitir ese decreto de urgencia que faltaba para el día de mañana”, añadió.

Sin embargo, Ojeda advirtió que la situación no se resolverá pronto y que probablemente la crisis se prolongue más allá del 28 de julio, afectando también a las próximas autoridades.

Señaló que el conflicto geopolítico en Ormuz no tiene solución cercana, por lo que la presión sobre el precio del diésel continuará.

“Y aparte, ese decreto de urgencia, como no salió a tiempo, actualmente un transportista con este beneficio va a recuperar un 16%. de la subida. Para que tomen en cuenta, antes de la crisis del GNV, que originó y se juntó con el conflicto geopolítico que hay en Ormuz, el precio en planta estaba en 12.60. Ahora el precio en planta está entre 21 y 20 soles. Los que van al grifo, el diésel está a 20 o 25 soles y en provincia más”, apuntó.