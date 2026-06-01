Crisis de combustibles no se solucionaría pronto y golpearía al próximo gobierno. (Foto: Andina)
Crisis de combustibles no se solucionaría pronto y golpearía al próximo gobierno. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

e incluso advirtió que alcanzará al próximo gobierno, el cual entrará el próximo 28 de julio.

El dirigente, en su intervención en la Comisión de Transportes del Congreso, señaló que la crisis empezó por la escasez de GNV, lo que llevó a que las fábricas sustituyeran el gas por diésel, incrementando la demanda.

Ante este escenario,

LEA TAMBIÉN: Gobierno subsidiará el transporte para evitar alza de precios de pasajes: ¿a quiénes aplicará?

Según Ojeda, este documento no salió a tiempo para Lima y Callao, pese a que estos gremios habían planteado que el apoyo se calcule por kilómetros recorridos con un equivalente también de cuatro soles.

“El paro ya se suspendió porque hoy, hace dos horas aproximadamente, se ha comprometido el ministro de Transportes y la ATU a emitir ese decreto de urgencia que faltaba para el día de mañana”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Transportistas recibirán subsidio por consumo de combustible, ¿cuánto se les devolverá?

Sin embargo,

Señaló que el conflicto geopolítico en Ormuz no tiene solución cercana, por lo que la presión sobre el precio del diésel continuará.

LEA TAMBIÉN: Mininter anuncia refuerzo policial, videovigilancia en buses y coordinación con transportistas

“Y aparte, ese decreto de urgencia, como no salió a tiempo, actualmente un transportista con este beneficio va a recuperar un 16%. de la subida. Para que tomen en cuenta, antes de la crisis del GNV, que originó y se juntó con el conflicto geopolítico que hay en Ormuz, el precio en planta estaba en 12.60. Ahora el precio en planta está entre 21 y 20 soles. Los que van al grifo, el diésel está a 20 o 25 soles y en provincia más”, apuntó.

El dirigente Martín Ojeda señaló que el conflicto geopolítico en Ormuz no tiene solución cercana, por lo que la presión sobre el precio del diésel continuará. (Foto: Andina)
El dirigente Martín Ojeda señaló que el conflicto geopolítico en Ormuz no tiene solución cercana, por lo que la presión sobre el precio del diésel continuará. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Aeropuerto Jorge Chávez: restringen carga pesada en avenida Morales Duárez hasta mayo del 2028
Chancay desplaza del segundo lugar a este puerto en movimiento de contenedores
Perú sella pactos aeronáuticos con 11 países y mantiene 2 “en cola”: la lista completa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.