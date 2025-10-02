Caja Huancayo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), institución financiera pública que promueve el desarrollo sostenible en más de 100 países, firmaron un contrato de crédito subordinado que no solo refuerza a la entidad, sino que también impulsa un modelo de financiamiento verde e inclusivo, orientado a apoyar la transición climática y la inclusión financiera en el Perú.

El crédito subordinado asciende a US$ 20 millones (en moneda nacional), este compromiso será cumplido en un plazo de 7 años bullet y busca llegar a más de 5,700 beneficiarios. Al menos un 30% de ellos serán mujeres, lo que refuerza el compromiso de la alianza con la equidad de género y la inclusión financiera.

Con este nuevo respaldo internacional, Caja Huancayo podrá fortalecer su capacidad de intervención como actor de inclusión financiera, ampliando el acceso al crédito responsable en zonas donde todavía existen brechas significativas en financiamiento y presencia del estado.

Asimismo, podrá financiar la transición baja en carbono y la adaptación al cambio climático de pymes, financiando proyectos de eficiencia energética, energías renovables y otras inversiones sostenibles de pymes y emprendedores.

Y, podrá promover el emprendimiento y el empoderamiento económico de las mujeres, reforzando su autonomía, conocimiento, así como su resiliencia al cambio climático y social.

En línea con estos objetivos, los recursos de la línea de crédito se orientarán a dos grandes prioridades, el financiamiento de proyectos en relación con el cambio climático y el empoderamiento de las mujeres.

Además, es importante resaltar que esta línea de crédito constituye el primer préstamo subordinado a Caja Huancayo de la AFD en Perú.

“Esta alianza es una señal clara de nuestro compromiso por ofrecer soluciones financieras que combinen crecimiento económico, equidad social y protección del medio ambiente. Junto con la AFD, estamos seguros de que lograremos un impacto positivo y sostenible en la vida de miles de familias peruanas”, destacó Caja Huancayo.

La AFD, por su parte, destacó la importancia de esta operación como parte de su compromiso en América Latina: “Este proyecto refleja nuestra voluntad de apoyar al sistema de microfinanzas peruano en su doble misión de inclusión social y transición climática”.