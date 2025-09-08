Junta de Portavoces define temas para ser debatidos en sesiones plenarias de esta semana.(Imagen: Andina)
La Junta de Portavoces del Congreso definió esta tarde los temas que serán debatidos en las sesiones plenarias de este miércoles 10 y jueves 11.

Entre los temas que estarán en la agenda está el dictamen del que propone la ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, estableciendo medidas para la simplificación del desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2026. También el , para fortalecer la lucha contra los delitos de sicariato y de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato.

Además, el PL 10046 que propone la Ley que modifica la ley 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, para fortalecer y ampliar dicho control.

Así también el PL 9834 que plantea la ley que otorga bonificación a las personas víctimas del terrorismo y sus beneficiarios individuales que participen en concursos públicos de méritos realizados por las entidades y organismos del estado, y el PL 4417 que propone la Ley que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para optimizar el garantismo en el proceso penal.

LEA TAMBIÉN: Congreso: promulgan ley que homologa bonificación para jueces y fiscales titulares

Actividades portuarias y directorio de cajas

De la misma forma, que aprueba medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para la ejecución de intervenciones prioritarias para optimizar las actividades portuarias en el puerto del Callao.

También el PL 10706 que plantea la Ley que declara de interés nacional la descontaminación, la remediación, el tratamiento, la recuperación de las fuentes y los cuerpos de agua de la cuenca del río Nanay, ubicado en la provincia de Maynas, departamento de Loreto.

a fin de establecer nuevas disposiciones sobre el cargo de director.

LEA TAMBIÉN: Congreso destina S/9.5 millones para seguro de vida premium de legisladores

En la lista también figura el PL 0528 que modifica la Ley 27918, ley que crea el Colegio de Trabajadores Sociales del Perú, y el PL 1587 que plantea la ley que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular (insistencia).

También está el PL 8562 que propone la ley que declara de interés nacional impulsar la inscripción de las candidaturas del Inti Raymi, de la danza del Auquish Cumu Yaulino y de la corrida tradicional de toros de Livitaca a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)

LEA TAMBIÉN: ¿Todos “jalados”? Ni un proyecto de ley del Congreso pasó prueba de calidad regulatoria

De mismo modo el PL 8345 que plantea la ley que declara de interés nacional el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura y la puesta en valor del archivo histórico del Colegio de Señoritas Educandas, distrito de Cusco, provincia de Cusco, departamento de Cusco, así como su reconocimiento como “Glorioso y bolivariano” y “Primera institución educativa pública republicana de mujeres del Perú”, entre otros dictámenes.

