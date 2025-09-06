El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, pidió al Congreso aprobar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida también como Ley MAPE, porque el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre de este año.

En una entrevista con la agencia Andina, el ministro expresó su confianza en que el Parlamento discuta la ley en la Comisión de Energía y Minas, y luego la apruebe en el pleno.

Castro remarcó que es importante que el Congreso apruebe la ley este año, ya que solo quienes logren formalizarse obtendrán los permisos necesarios para operar, ante el vencimiento del Reinfo.

El ministro explicó que la Ley MAPE permitirá ordenar la actividad minera en el país, estableciendo requisitos claros para quienes quieran operar dentro de la pequeña minería o minería artesanal.

Asimismo, precisó que, quienes están en proceso de formalización podrán terminarlo, pero los nuevos mineros no podrán ingresar de manera informal o desorganizada.

“Antes era, voy, hago mi operación y después quiero que alguien me formalice. No, eso ya no va a haber, la ley MAPE lo que dice es: ¿Quieres operar?, entonces, hay unos requisitos, es un régimen ordinario, un régimen general y ahí tienes que entrar y hacer todos tus trámites para poder operar”, añadió.

En otro momento, Castro precisó que la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal corresponderá a los gobiernos regionales, y el Ministerio del Ambiente está trabajando un programa presupuestal para apoyarlos.

“Esto implica que este programa presupuestal vamos a inyectarle fondos para que de ahí podamos dotarle de equipos de monitoreo de calidad de agua y del aire a los gobiernos regionales, así como dotarles de logística y presupuesto para que puedan tener mayor personal y pueden hacer su trabajo como fiscalizadores y supervisores”, puntualizó.