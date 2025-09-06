Iniciativa de Milagros Jáuregui busca sancionar con cárcel a quienes intervengan o promuevan tratamientos de reasignación para menores. Foto: EFE/ Francisco Guasco
Iniciativa de Milagros Jáuregui busca sancionar con cárcel a quienes intervengan o promuevan tratamientos de reasignación para menores. Foto: EFE/ Francisco Guasco
En Perú, las personas transexuales en Perú apuestan por la automedicación para adecuar sus hormonas hacia el género con el que se identifican. Desde el Observatorio de Derechos Humanos TLGBI Perú, comentan que aquellos con una mayor capacidad adquisitiva suelen acudir a clínicas que ofrecen el servicio —bajo su propio riesgo— o, por el contrario, lo realizan en el extranjero. Al respecto, la bancada Renovación Popular presentó al Congreso una iniciativa que regula cualquier tratamiento de reasignación de género en niños y adolescentes. ¿Qué problema se atiende? Todos los detalles, aquí.

