Por mayoría, la comisión de Ética aprobó el informe de calificación que recomienda declarar procedente la denuncia y el inicio de una investigación contra la legisladora del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, quien fue acusada de promover que mujeres transgénero usen el baño de mujeres del Congreso.

Un total de 8 legisladores votaron a favor de la propuesta, mientras que 3 se opusieron y no se registró ninguna abstención.

La denuncia fue impulsada por la legisladora de Renovación Popular y pastora evangélica, Milagros Jáuregui de Aguayo, quien acusó a su colega por presuntamente incumplir el Código de Ética Parlamentaria durante la realización de un evento sobre diversidad sexual realizado en la sede del Parlamento.

El foro en mención, denominado “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia”, contó con la participación de aproximadamente 30 personas transgénero, quienes usaron los baños de damas en el Legislativo.

En la denuncia se precisa que el uso de los servicios higiénicos femeninos por parte de mujeres trans generó malestar entre trabajadoras, periodistas y personal de seguridad, así como se alertó que habría existido una exposición de menores de edad, especialmente de niñas que participan en las visitas guiadas al Parlamento.

Frente a ello, la legisladora pidió que Paredes sea suspendida por 120 días sin goce de haber.

“DISTORSIONAN MIS PALABRAS Y ACCIONES”

Durante su intervención, Paredes advirtió que la denuncia presentada en su contra distorsiona sus palabras y acciones, así como lamentó lo mucho que falta avanzar como sociedad en el reconocimiento de la dignidad y derecho de todas las personas.

“Se me ha acusado de promover el uso de baño de damas de parte de mujeres trans y señalar a trabajadores parlamentarios de violadores y dañar la imagen del Congreso. Esto es falso porque defiendo los derechos de todas las personas por igual, eso no es delito, provocación ni amenaza, eso se llama respeto a los derecho humanos”, señaló la legisladora el último lunes.

“Siento que me acusan por incomodar a quienes quisieran que las personas trans sigan siendo invisibles, no me acusan por faltar a la ética”, añadió.

Por su parte, Jáuregui de Aguayo recalcó que su denuncia contra Paredes no es por un afán de no visibilizar a la comunidad LGTBI, porque no tiene nada que ver con eso.

“Se trata de respeto al Congreso y que las niñas que vienen en actividades escolares a visitar todas las instalaciones deben de ser protegidas”, acotó.