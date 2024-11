El dictamen impulsado por Alejandro Cavero (Avanza País) sostiene que la unión civil se compondrá por dos personas, sean del mismo sexo u opuestos, denominados convivientes civiles y su alianza se ha dado voluntariamente para compartir un plan de vida. “No es un tema religioso ni sectario. Es una bandera humana de libertad y justicia”, expresó el legislador ante la mesa de trabajo parlamentaria.

Cavero alega que no se busca dar privilegios ni acabar con las familias tradicionales, sino, quiere garantizar la libertad de las parejas, las cuales podrán compartir bienes inmuebles, seguros sociales y acceder a los beneficios derivados tras la muerte de uno de ellos, principalmente. De acuerdo con el texto, las uniones civiles se formalizarán vía escritura pública en el Registro de Personas Naturales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). También se reconocerán las celebradas en el extranjero.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Economía aprobó dictamen que crea el canon turístico

“Aquí no estamos hablando de la figura del matrimonio, ni de derechos sobre la adopción de menores. Esos son debates para otro espacio. Para mí es un tema no solamente de justicia, sino de libertad individual. Yo soy liberal en lo económico y en lo individual. Mientras uno no afecta la libertad y la vida de los demás es libre de hacer lo que desee con su propio proyecto de vida”, argumentó Cavero Alva a Gestión.

El también tercer vicepresidente del Congreso recalcó que la Junta de Portavoces determinará el grado de prioridad para el debate de su dictamen en el Pleno.

Un sector del Legislativo ha manifestado su rechazo a la gesta de Cavero. Desde Renovación Popular aseguraron que mantendrán su “defensa innegociable a favor de la familia” y votarán en contra cuando se debata en el Pleno. Esdras Medina ha solicitado la reconsideración de la votación.

¿Un nuevo contrato patrimonial sin matrimonio igualitario?

Claudia Sandoval, abogada de la Asociación de Familias Homoparentales del Perú, comenta que la iniciativa de Alejandro Cavero es “un avance incompleto” porque no garantiza los derechos fundamentales de los hogares compuestos por ciudadanos homosexuales ni a los niños bajo su cuidado.

Además, alega que la unión civil que se debatirá en el Pleno del Congreso solo creará un nuevo contrato patrimonial ya que se enfoca únicamente en la aseguración de bienes, y por el contrario, sería erróneo pensar que alienta la coparentalidad entre dos adultos homosexuales y la adopción de menores de edad.

“No se reconocerá que un menor puede tener dos padres del mismo sexo. Los niños concebidos en una familia homoparental seguirán en clara desventaja frente a los niños de familias heteroparentales. Solo se reconocerá en una familia homoparental a la madre gestante, por ejemplo, y en caso de separación, no podrá haber demanda de alimentos como sucede con las heteroparentales”, detalló a Gestión.

La congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) subrayó que el dictamen de Cavero “excluye la protección a nuestras familias” porque no crea el matrimonio igualitario, el cual debería inscribirse en el Reniec y brindar derechos sobre los hijos en común o de cada cónyuge.

“No digamos que es matrimonio lo que no es matrimonio”

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, afirmó que la unión libre y voluntaria entre dos personas del mismo sexo no es un matrimonio. “No digamos que es matrimonio a lo que no es matrimonio”, dijo a Canal N.

Blume cuestionó el dictamen de Cavero y aseguró que no es corrector convertir el matrimonio “en una institución ajena al mismo”, ya que, a su juicio, esta figura se da para que un hombre y una mujer “constituyan una familia y procreen hijos para la continuación de la especie humana”.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.





SOBRE EL AUTOR Fernando Cuadros Concha Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.