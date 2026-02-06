Toyota reportó una caída del 43% en sus ganancias trimestrales el viernes y anunció que su director financiero, Kenta Kon, se convertirá en su nuevo director ejecutivo y presidente.

Kon, un veterano de Toyota, reemplazará a Koji Sato en ambos roles en abril. Se espera la aprobación de los accionistas en junio.

“Esto expresa nuestra determinación de avanzar hacia el cambio con todas nuestras fuerzas”, declaró Sato a los periodistas calificando los últimos cambios de personal como parte de un “cambio de marcha”.

Sato sigue siendo vicepresidente en Toyota Motor Corp.

Kon, quien tiene experiencia práctica en varios campos, incluido el manejo automatizado, fue seleccionado como experto en formas de mejorar las ganancias de la empresa, según Toyota. Se le considera cercano al presidente de la compañía, Akio Toyoda, nieto del fundador.

Todos los fabricantes de automóviles japoneses han estado luchando debido al aumento de los costos de materiales y al impacto de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

Toyota, que fabrica el sedán Camry y los modelos de lujo Lexus, estima que los aranceles borraron 1.45 billones de yenes (US$ 9,200 millones) de su beneficio operativo el año pasado.

Para el trimestre de octubre a diciembre, el beneficio del grupo Toyota totalizó 1.25 billones de yenes (US$ 8,000 millones), por debajo de los 2.19 billones de yenes del mismo período del año anterior.

Toyota reportó una caída del 26% en las ganancias de enero a diciembre, con 3.03 billones de yenes (US$ 19,000 millones), por debajo de los 4.1 billones de yenes. Pero sus ventas aumentaron casi un 7% a 38 billones de yenes (US$ 242,000 millones) desde 35 billones de yenes el año anterior.

Las ventas globales de vehículos para los nueve meses crecieron a 7.3 millones de vehículos desde aproximadamente siete millones de vehículos, ya que las ventas aumentaron en Japón, América del Norte y Europa.

Sato, jefe de Toyota durante los últimos tres años, continuará desempeñando un papel clave en la industria como presidente de la JAMA, o Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón.

También ocupa un puesto de liderazgo en Keidanren, la Federación Empresarial de Japón, que supervisa las empresas japonesas en general. Dijo que esas responsabilidades eran tan críticas y la transformación de la industria tan urgente que sintió que podría hacer un mejor trabajo si renunciaba a su cargo de presidente en Toyota.

Los funcionarios de Toyota enfatizaron que Sato no estaba siendo reemplazado debido a un problema, señalando que los últimos resultados financieros mostraron que el fabricante de automóviles todavía estaba funcionando bien a pesar de los vientos en contra como los aranceles, que estaban fuera de su control.

Kon expresó que las personas en Toyota eran responsables, pero necesitan ser más ágiles ya que tienden a ser reacias a hacer cambios en los sistemas que trabajaron arduamente para establecer.

Toyota, con sede en la ciudad de Toyota en el centro de Japón, elevó su pronóstico de ganancias para el año fiscal completo a 3.57 billones de yenes (US$ 22,800 millones), un 25% menos que el año anterior. Las acciones de Toyota cotizadas en Tokio subieron un 2% el viernes después de que se hicieron los anuncios.

“Para que Toyota continúe avanzando en su transformación hacia una empresa de movilidad, es necesario no solo fortalecer la colaboración en la industria, sino también expandir las asociaciones más allá de la industria”, indicó la compañía.