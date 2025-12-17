La venta de vehículos livianos alcanzó cifras récord al cierre de octubre de 2025, con un crecimiento del 21%, revirtiendo así la contracción de 8% registrada en 2024. En este contexto de recuperación del mercado, la concesionaria destacó el desempeño de sus marcas: Toyota, con un avance del 18%, y Lexus, que creció un 45%.

“Estos buenos resultados se deben a una mayor disponibilidad de vehículos, estrategias más eficaces para llegar a nuestros clientes, tasas de interés más bajas, mayor acceso al crédito y un tipo de cambio más favorable, considerando que los vehículos se comercializan en dólares”, comentó a Gestión Aaron Vento, gerente comercial de Mitsui Automotriz.

Actualmente, la empresa tiene una participación del 23% en las ventas de Toyota en el país, y continúa como distribuidor exclusivo de Lexus. Según sus estimaciones, el mercado automotor colocará unas 190,000 unidades en 2025, lo que implicaría un incremento del 21% frente al año anterior.

Del total proyectado, se estima que Toyota aportará unas 37,500 unidades (casi el 20%), de las cuales 8,600 serán gestionadas directamente por la concesionaria. En el caso de Lexus, se prevé la venta de 320 vehículos, lo que le permitiría alcanzar el 9% del mercado de autos de lujo.

Aaron Vento, gerente comercial de Mitsui Automotriz.

El portafolio de modelos más vendidos muestra una clara segmentación por tipo de cliente. En el caso de Toyota, el 41% de las ventas corresponde a la pickup Hilux, dirigida principalmente a clientes del sector minero, contratistas y servicios generales. Otro 30% se concentra en modelos (Rush, Avanza y Raize) para emprendedores, mientras que los modelos electrificados vienen ganando terreno con fuerza.

“Hasta septiembre se colocaron 7,256 unidades de vehículos electrificados (un 44% más que en 2024), de las cuales el 37% corresponde a la marca Toyota. Además, proyectamos que estos modelos representen el 10% del total de unidades vendidas (37,500) en 2025 y que esa participación aumente al 12% en 2026”, resaltó.

Aunque el próximo año estará marcado por la incertidumbre electoral, las expectativas del sector se mantienen optimistas. Se espera que el mercado automotor alcance las 200,000 unidades. En el caso de Toyota, se prevé que coloque unas 40,000 unidades, de las cuales 9,000 saldrían de las vitrinas de la concesionaria. En Lexus, 370 vehículos colocados.

La concesionaria tiene una participación del 23% en las ventas de Toyota en el país. Foto: Mitsui Automotriz)

Mitsui acelera inversiones y moderniza su red de tiendas hasta 2026

Mientras las ventas siguen en alza, la compañía también avanza con su plan de inversiones enfocado en la modernización de su red de tiendas, que comenzó este año y se extenderá hasta 2026. “Estas remodelaciones y nuevos locales responden al nuevo estándar de Toyota del Perú, que se basa en tres pilares: digitalización, una nueva experiencia de compra y mejora en la atención del cliente”, explicó el ejecutivo.

A la fecha, ya ha destinado US$ 2 millones para la renovación de su tienda Toyota y Lexus en La Molina, así como para la inauguración de su nueva concesionaria Lexus en Miraflores, realizada en septiembre. “Vamos a abrir un nuevo local de Toyota en la Av. Aramburú a partir del 1 de enero de 2026”, señaló.

De hecho, para el próximo año habrá una inversión adicional estimada en US$ 1.5 millones, destinada a más remodelaciones de sus locales en La Victoria y Arequipa, así como posibles aperturas en Lima o provincia.

Mitsui refuerza su servicio postventa y avanza con soluciones de movilidad

Más allá de su infraestructura comercial, la empresa también ha implementado mejoras en su servicio posventa. Desde octubre, los clientes pueden reservar citas mediante una nueva plataforma digital integrada en su app, y ya está en funcionamiento una cabina especializada de detailing (trabajos de embellecimiento y cuidado de vehículos).

Esta atención al cliente no solo se refleja en el servicio técnico, sino también en las nuevas formas de movilidad que Mitsui impulsa junto a Kinto (marca de Toyota). La concesionaria participa en dos servicios clave: Kinto One Share, de alquiler de vehículos, activo desde 2024; y Kinto One Fleet, un esquema de leasing operativo implementado este año. “Estamos a cargo de la administración y mantenimiento de la flota, un producto que le vamos a poner mayor fuerza en 2026”, señaló.

En conjunto, el foco estratégico de Mitsui Automotriz seguirá puesto en elevar la experiencia de compra y postventa del cliente, respaldada por inversiones en infraestructura, el impulso a la venta de modelos híbridos electrificados y de su producto Kinto One.

DATO.

Sedes. La concesionaria opera cuatro tiendas Toyota (La Molina, La Victoría, Miraflores y Arequipa) y dos de Lexus (La Molina y Miraflores).