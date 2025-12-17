La concesionaria opera cuatro tiendas Toyota (La Molina, La Victoría, Miraflores y Arequipa) y dos de Lexus (La Molina y Miraflores) (Foto: Difusión).
La concesionaria opera cuatro tiendas Toyota (La Molina, La Victoría, Miraflores y Arequipa) y dos de Lexus (La Molina y Miraflores) (Foto: Difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La recuperación del mercado automotor peruano ha venido acompañada por un incremento sostenido en la venta de vehículos livianos y una expansión en la oferta de modelos electrificados. En este contexto, Mitsui Automotriz, concesionario de las marcas Toyota, Lexus e Hino, proyecta un mayor dinamismo comercial, con inversiones en infraestructura, modernización de su red de tiendas y nuevas soluciones de movilidad.

TE PUEDE INTERESAR

Vehículos de lujo: Lexus roza el 10% del mercado y expande portafolio
Toyota del Perú apunta a cinco nuevas sucursales y pisa el “acelerador” de la electrificación
Kinto acelera en Perú: la hoja de ruta de la división de movilidad alternativa de Toyota

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.