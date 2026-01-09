Las ventas de vehículos electrificados en el Perú superaron las 10,000 unidades en el 2025, registrando un crecimiento de 54% frente al año previo y alcanzando un récord histórico para el mercado automotor, en línea con las proyecciones del sector.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), al cierre del 2025 se comercializaron más de 10,000 unidades de vehículos electrificados en el país. Solo en diciembre se vendieron 1,121 unidades, lo que representó un incremento anual superior al 90% frente a diciembre del 2024, cuando se colocaron 589 unidades.

Al analizar el mercado por tipo de tecnología, los híbridos convencionales (HEV) lideraron las ventas durante el 2025, con 8,925 unidades, lo que significó un crecimiento anual de 50.1%.

No obstante, los vehículos eléctricos puros (BEV) continuaron ganando terreno y alcanzaron 780 unidades comercializadas, con un avance de 79.3% respecto al año previo.

En tanto, los híbridos enchufables (PHEV) registraron el mayor crecimiento porcentual del segmento, al reportar 534 unidades vendidas, lo que representó un incremento de 101.5% en comparación con el 2024.

MAYOR PESO DE LAS TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS

El mayor dinamismo de los vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables se reflejó en una creciente participación dentro del total de ventas de electrificados. Al cierre del 2025, los BEV elevaron su cuota de 6.5% a 7.6%, mientras que los PHEV pasaron de 4% a 5.2%.

En contraste, los híbridos convencionales redujeron su participación dentro del segmento, al descender de 89.5% a 87.2%.

Esta evolución evidencia un ajuste gradual en las preferencias del consumidor, impulsado por un mayor conocimiento de los beneficios de estas tecnologías, como el ahorro en costos de operación y mantenimiento, así como por una mayor oferta de modelos disponibles en el mercado.

PENETRACIÓN AÚN BAJA Y RETOS PARA EL 2026

Pese al importante crecimiento registrado en los últimos años, la penetración de los vehículos electrificados en el mercado peruano se mantiene por debajo del 5%, muy por debajo de otros países de la región.

En el 2025, Colombia comercializó más de 87,500 vehículos electrificados, con una penetración cercana al 35%, es decir, 35 de cada 100 vehículos vendidos correspondieron a tecnologías electrificadas.

La adopción de vehículos electrificados en Colombia supera en más de ocho veces el volumen registrado en el mercado peruano.

De cara al 2026, el sector prevé perspectivas favorables, considerando el ingreso de más marcas y el lanzamiento de nuevos modelos electrificados, lo que ampliará la oferta y permitiría una mayor disponibilidad a precios más competitivos.

Empero, el desarrollo del mercado seguirá dependiendo del impulso de políticas públicas que promuevan la adopción de estas tecnologías, con énfasis en la electrificación del transporte público y, de manera progresiva, de la flota vehicular del Estado.