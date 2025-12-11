El Ministerio Público oficializó la reincorporación de Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular, a cuatro años de su destitución, por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que le atribuyó la comisión de faltas muy graves en el ejercicio de su cargo.

Según la norma legal publicada este jueves 11 de diciembre en El Peruano, su reintegración se da por la rehabilitación de su título por parte de la JNJ.

Vale acotar que Arce Córdova obtuvo un fallo judicial que anuló su destitución —ordenada en 2021— por parte de la JNJ, la cual se dio porque vulneró el debido proceso al haber sido pasible en un procedimiento administrativo inmediato sin haber realizado una investigación preliminar.

Además, intentó dejar el Jurado Nacional de Elecciones en la segunda vuelta presidencial y remitió su renuncia irrevocable, lo cual está prohibido. Ello afectó al JNE y lo dejó sin quórum temporalmente, lo que fue rotulado como una conducta en desmedro de la imparcialidad del sistema electoral.

El MP designó a Luis Arce Córdova a la Fiscalía Suprema de la Familia, y en palabras de Tomás Gálvez, fiscal interino, el otro despacho al que pudo ir es el de Cuellos Blancos —caso al que está vinculado—.

Luis Arce Córdova y Tomás Gálvez Villegas. El fiscal interino de la Nación firmó la resolución que dispuso reponerlo como fiscal supremo. Foto: GEC

¿Cuándo se elegirá al nuevo fiscal de la Nación?

Gálvez Villegas indicó a El Comercio que la Junta de Fiscales Supremos realizada el último miércoles no tuvo en agenda elegir al nuevo fiscal que reemplazará a la inhabilitada Delia Espinoza.

“Solo (se convocó) para evaluar la situación de la inhabilitación de la doctora Delia (Espinoza)”, aclaró.

No obstante, fuentes cercanas a EC manifestaron que Tomás Gálvez sí trató de evaluar el reemplazo de Espinoza Valenzuela pero sus colegas “le indicaron que no era el momento”.

“Sería el próximo año (la elección de un nuevo fiscal de la Nación) y de acuerdo a lo que se decida en la Junta también”, expresó el fiscal interino Tomás Gálvez.