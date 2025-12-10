El Tribunal Constitucional declaró fundado recurso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la reposición judicial de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

De esta manera la máxima instancia ordenó suspender el proceso de amparo y la medida cautelar que disponía la reposición de la ahora inhabilitada Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación.

La medida regirá hasta que el tribunal emita la sentencia definitiva en dicho proceso.

“La medida cautelar concedida mantendrá sus efectos hasta que se emita la sentencia definitiva en el presente proceso, sin que quepa adoptar nuevas resoluciones por parte de cualquier órgano del Poder Judicial que pudieran comprometer el ejercicio de las competencias constitucionales de la JNJ”, detalla.

En su resolución, el TC indicó que si bien el Poder Judicial tiene competencia para ejercer el control constitucional de las resoluciones administrativas cuando vulneren derechos fundamentales, “dicho control también debe ejercerse atendiendo los límites de lo constitucionalmente posible para dicho órgano, con respeto escrupuloso del principio de corrección funcional”.

La medida del TC regirá hasta que se emita una sentencia definitiva en el proceso contra Espinoza. (Foto: archivo GEC)

“La medida cautelar expedida por el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente 1056-2025-26-1801-JR-DC-09 puede derivar en lesión irreparable a la esfera competencial de la JNJ, por menoscabo de sus atribuciones constitucionales, pues el citado artículo 154.3 de la Constitución Política prevé la potestad disciplinaria, reservada por el Constituyente a la JNJ, como parte del núcleo indisponible de su esfera competencial. En ese sentido, cuando la JNJ ejerce su potestad disciplinaria, lo hace por mandato constitucional”, refiere la resolución de TC.

Advierte que con la suspensión provisional de los efectos del procedimiento disciplinario instaurado contra Delia Espinoza, el PJ “está obstruyendo manifiestamente, con un blindaje anómalo, el ejercicio de la potestad disciplinaria asignada directamente por la Norma Suprema a la JNJ”.

Votaron a favorde declarar fundada la medida cautelar los magistradosLuz Pacheco Zerga(con fundamento de voto),Francisco Morales Saravia, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. Lo hicieronen contralos magistradosHelder Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse y Manuel Monteagudo Valdez.