El pleno del Congreso no alcanzó este miércoles por la mañana los votos necesarios para inhabilitar por 10 años a la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza; sin embargo, sí aprobó la formación de causa penal en su contra, lo que abre un nuevo escenario judicial para la magistrada.

La propuesta de inhabilitación obtuvo 61 votos, lejos de los 68 requeridos. Pese a ello, el Parlamento sí dio luz verde a la formación de causa penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato, lo que implica el levantamiento de su fuero y el envío del expediente a la Fiscalía de la Nación.

Durante su defensa ante el pleno, Espinoza calificó la denuncia en su contra como “arbitraria” y señaló que es consecuencia de haber impulsado acusaciones constitucionales contra once congresistas.

También aseguró haber “chocado con un poder oscuro” que, según dijo, busca apartarla de su cargo sin fundamentos.

Reconsideraciones y próximos pasos en el Congreso

Tras el revés en la votación de inhabilitación, parlamentarios presentaron dos pedidos de reconsideración, que podrían volver a someter a debate la sanción política contra Delia Espinoza.

Estos pedidos deberán verse hoy o en una próxima sesión del pleno, donde la correlación de fuerzas definirá si prospera o no la sanción de 10 años fuera de la función pública.

Mientras tanto, el proceso penal aprobado no está sujeto a reconsideración y continúa su curso.

¿Qué pasa ahora con el proceso penal?

Según el abogado penalista Andy Carrión, la decisión adoptada ya activó automáticamente la ruta judicial.

“El Congreso habilitó la formación de causa penal en una primera votación. Ahora el expediente debe ser remitido a la Fiscalía de la Nación, que está obligada a abrir investigación. Una vez iniciada, será el fiscal a cargo quien determine si archiva el caso o si decide impulsarlo hacia las siguientes etapas del proceso penal", dijo Carrión a Gestión.

De esta manera, mientras el Congreso evalúa nuevamente la posibilidad de su inhabilitación, Espinoza deberá enfrentar una investigación fiscal formal que podría escalar a un juicio, dependiendo de los hallazgos del Ministerio Público.

El escenario político y judicial queda abierto: en paralelo a las reconsideraciones, la fiscal afrontará un proceso penal que seguirá avanzando más allá de las decisiones del Parlamento.