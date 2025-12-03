El próximo 19 de diciembre, el juez Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evaluará la solicitud presentada por Keiko Fujimori y otros tres procesados para que se ejecute el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena anular la investigación y la acusación fiscal en su contra por el denominado Caso Cócteles.

La audiencia fue programada para las 09:00 a.m., luego de que el magistrado decidiera retomar sus funciones en este proceso, pese a que meses atrás había pedido apartarse. Su inhibición fue rechazada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional el pasado 18 de noviembre, por lo que Verástegui continuó con las diligencias.

LEA TAMBIÉN: Denuncia a Fernando Rospigliosi por uso de cámaras del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Las defensas de Fujimori, José Chlimper, Adriana Tarazona y Antonia Gutiérrez -cuatro de los más de 50 investigados- solicitaron que el juzgado cumpla con la sentencia del TC, que declaró fundada, por mayoría de cinco votos contra dos, la demanda de hábeas corpus presentada por la lideresa de Fuerza Popular.

El TC concluyó que la Fiscalía imputó delitos que no estaban tipificados como tales en la época en que habrían ocurrido los hechos, al formular cargos por organización criminal y lavado de activos. En consecuencia, ordenó retrotraer el caso a etapa de investigación preliminar y anuló las resoluciones judiciales que previamente habían rechazado los pedidos de archivo.

En la resolución el juez Verástegui requirió al TC que le notifique formalmente su sentencia, pues afirmó desconocer si existe algún recurso de reposición o solicitud de aclaración pendiente.

Por tratarse de una decisión del máximo intérprete de la Constitución, se prevé que el juzgado deberá finalmente acatar y ejecutar lo dispuesto por el TC.