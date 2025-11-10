El legislador Edwin Martínez Talavera presentó una denuncia constitucional contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presuntamente permitir usar bienes del Estado, como equipos de transmisión y cámaras del Legislativo, durante un mitin de Keiko Fujimori.

Vale resaltar que el 30 de octubre de este año Fujimori Higuchi lanzó su precandidatura presidencial en Trujillo, y se evidenció que en dicha ceremonia había cámaras con el autoadhesivo del Congreso.

“Los bienes identificados, consistentes en equipos de filmación y transmisión, son de dominio público y están destinados de manera exclusiva al cumplimiento de las funciones constitucionales y legislativas del Congreso. Su utilización en un acto de naturaleza partidaria y proselitista constituye una desnaturalización de su finalidad pública” , indica Martínez en el oficio remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Si bien la denuncia está dirigida al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se consigna un error en el documento, ya que Martínez escribió “Alejandro Rospigliosi”.

De esa manera, señala que como máxima autoridad no puede desvincularse de la responsabilidad de gestionar adecuadamente los bienes del Congreso, sea por acción directa al autorizar su uso o por omisión.

“La gravedad del hecho se ve agravada por el contexto electoral en el que ocurrió, vulnerando el principio de neutralidad que debe observar el Estado”, argumenta.

Al ser consultado por la prensa, Fernando Rospigliosi condenó que el Jurado de Pacasmayo haya “filtrado su respuesta en dos horas”, con relación a su solicitud de archivar la investigación por el uso de la cámara del Congreso en una actividad de Fuerza Popular.