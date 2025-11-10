Fernando Rospigliosi minimizó nueva moción de censura que circula para retirarlo del cargo. Foto: Congreso
Fernando Rospigliosi minimizó nueva moción de censura que circula para retirarlo del cargo. Foto: Congreso
Redacción Gestión
El legislador Edwin Martínez Talavera presentó una denuncia constitucional contra el presidente encargado del Congreso,

Vale resaltar que el 30 de octubre de este año Fujimori Higuchi lanzó su precandidatura presidencial en Trujillo, y se evidenció que en dicha ceremonia había cámaras con el autoadhesivo del Congreso.

“Los bienes identificados, consistentes en equipos de filmación y transmisión, son de dominio público y están destinados de manera exclusiva al cumplimiento de las funciones constitucionales y legislativas del Congreso. Su utilización en un acto de naturaleza partidaria y proselitista constituye una desnaturalización de su finalidad pública”, indica Martínez en el oficio remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Si bien la denuncia está dirigida al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se consigna un error en el documento, ya que Martínez escribió “Alejandro Rospigliosi”.

El congresista Edwin Martínez denunció a Fernando Rospigliosi, pero consignó a "Alejandro Rospigliosi" en el documento remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Foto: Captura
LEA TAMBIÉN: JEE ordena realizar informe complementario sobre uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko

De esa manera, señala que como máxima autoridad no puede desvincularse de

“La gravedad del hecho se ve agravada por el contexto electoral en el que ocurrió, vulnerando el principio de neutralidad que debe observar el Estado”, argumenta.

LEA TAMBIÉN: Boluarte reaparece en audiencia y admite que creó cuenta mancomunada en favor de Cerrón

Al ser consultado por la prensa, , con relación a su solicitud de archivar la investigación por el uso de la cámara del Congreso en una actividad de Fuerza Popular.

