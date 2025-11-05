La moción contra Fernando Rospigliosi ya cuenta con las firmas de los legisladores Sigrid Bazán, Carlos Zevallos y Susel Paredes. (Foto: Congreso)
La moción contra Fernando Rospigliosi ya cuenta con las firmas de los legisladores Sigrid Bazán, Carlos Zevallos y Susel Paredes. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La congresista Ruth Luque impulsa una moción de censura contra Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) por, según los argumentos de su pedido,

Luque considera que la actuación de Rospigliosi como encargado de la presidencia del Congreso “no garantiza el respeto irrestricto al principio de neutralidad electoral” al tener en cuenta que el uso de un equipo del Parlamento se usó en beneficio del partido al que él pertenece.

las dependencias a las que el trabajador responde y las acciones penales entabladas”.

LEA TAMBIÉN: Congreso abre proceso sancionador por uso de cámara de su canal en mitin de Keiko Fujimori

“Ello evidencia que no se quiere asumir responsabilidades políticas, en el sentido que al estar como responsable de la presidencia del Congreso es quien con mayor razón debe preservar el principio de neutralidad electoral, obviando incluso que puede haber más personas involucradas y que la supervisión de bienes y del cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso también se encuentra a cargo de los jefes inmediatos de las dependencias donde incurren las inconductas funcionales”, se lee en la moción presentada.

Firman la moción los legisladores Sigrid Bazán, Carlos Zevallos y Susel Paredes.

Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial. Foto: Hugo Perez / @photo.gec
Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial. Foto: Hugo Perez / @photo.gec

TE PUEDE INTERESAR

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “Yo trabajo señora, yo no soy vago”
Congreso abre proceso sancionador por uso de cámara de su canal en mitin de Keiko Fujimori
Fuerza Popular: anuncian que Keiko Fujimori lanzará hoy su candidatura presidencial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.