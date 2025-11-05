La congresista Ruth Luque impulsa una moción de censura contra Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) por, según los argumentos de su pedido, por no asumir la “responsabilidad política” por el uso de una cámara del Congreso en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial.

Luque considera que la actuación de Rospigliosi como encargado de la presidencia del Congreso “no garantiza el respeto irrestricto al principio de neutralidad electoral” al tener en cuenta que el uso de un equipo del Parlamento se usó en beneficio del partido al que él pertenece.

Explica que Rospigliosi, con la renuncia del camarógrafo implicado, “asume de facto que el tema se ha resuelto, sin dar a conocer como encargado de la presidencia el resultado del procedimiento administrativo, las dependencias a las que el trabajador responde y las acciones penales entabladas”.

Acabo de firmar la moción de censura contra Fernando Rospigliosi, promovida por mi colega @RuthLuqueIbarra. Que una cámara del Congreso aparezca en un mitin d Keiko Fujimori no es casualidad, constituye un uso indebido d recursos públicos y vulneración d la neutralidad electoral. pic.twitter.com/RYt7hcOXfk — Sigrid Bazán (@sigridbazan) November 5, 2025

“Ello evidencia que no se quiere asumir responsabilidades políticas, en el sentido que al estar como responsable de la presidencia del Congreso es quien con mayor razón debe preservar el principio de neutralidad electoral, obviando incluso que puede haber más personas involucradas y que la supervisión de bienes y del cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso también se encuentra a cargo de los jefes inmediatos de las dependencias donde incurren las inconductas funcionales”, se lee en la moción presentada.

Firman la moción los legisladores Sigrid Bazán, Carlos Zevallos y Susel Paredes.

