Keiko Fujimori oficializó este jueves su candidatura presidencial por Fuerza Popular en un acto partidario realizado en Huanchaco, en la región La Libertad, a seis meses de las elecciones generales de abril de 2026. En el mismo evento la lideresa presentó además la plancha presidencial que la acompañará en la carrera electoral.

“Yo me lanzo solo a la Presidencia, no al Senado porque no quiero premios consuelos. No quiero ni necesito inmunidad. El objetivo no es arrastrar una lista al Senado. El objetivo es liberar y rescatar al Perú de la violencia” , afirmó Fujimori durante su discurso, en el que insistió en que su objetivo principal es la seguridad ciudadana.

La fórmula que acompaña a Keiko está encabezada por el congresista y hoy parlamentario andino, Luis Galarreta, como candidato a la primera vicepresidencia; como segunda vicepresidencia fue presentado Miguel Torres, profesor universitario, excongresista y subsecretario general del partido.

Ambos, dijo la candidata, “no solo tienen los cargos más importantes en nuestro partido sino que tienen una gran experiencia política”.

Fujimori enfatizó que la lucha contra lo que denominó “terrorismo urbano” exige acciones en la calle. “Se le enfrenta en la calle, hay que salir con las tropas, con las fuerzas armadas, con inteligencia. Hay que darle cara a la violencia y destruirla”, sostuvo. Añadió que está cansada de “escuchar de las granadas en los colegios, de ver los robos, las extorsiones de los sicarios” y que su proyecto busca devolver la tranquilidad a las familias peruanas.

La lideresa afirmó además que su candidatura está motivada por razones personales y familiares. “Quiero ser presidenta del Perú para darle oportunidades a los jóvenes que están acompañándome. Quiero ser presidenta porque soy mamá de dos hijas adolescentes y quiero construir para ellas un Perú más seguro”, afirmó.

En su intervención, Fujimori también planteó la necesidad de “buscar una reconciliación de verdad” y fue franca sobre sus promesas. “No voy a prometer milagros, sino resultados”, dijo ante los simpatizantes presentes en el recinto.

Luis Galarreta va como candidato a la primera vicepresidencia. Foto: Fuerza Popular.

Un lanzamiento anunciado

El anuncio se produjo durante un evento partidario en Huanchaco, Trujillo, tal como lo había adelantado el legislador Ernesto Bustamante en diálogo con Canal N.

“El jueves tenemos fiesta en Trujillo. El lanzamiento de la presidenta del partido Fuerza Popular como candidata a la presidencia y la presentación de los candidatos al senado y a diputados”, señaló el parlamentario la noche del último martes.

Explicó que el acto tendrá carácter interno y contará con la participación de congresistas, postulantes al Congreso, dirigentes y simpatizantes del partido. Se espera una asistencia de al menos 5 mil personas, que representa el aforo estimado del recinto.

En otro momento, Bustamante aseguró que, a la fecha, ya se han definido la gran mayoría de postulaciones para el próximo Congreso bicameral. En ese sentido, dijo que los candidatos serán presentados durante el evento.

Como se recuerda, Fuerza Popular ha anunciado que impulsará candidaturas en todas las regiones del país, en línea con la reciente reforma que restableció la bicameralidad para el próximo periodo legislativo.