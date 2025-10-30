Vladimiro Montesinos continuará en prisión por muchos años más, y no recuperará la libertad en 2026, como se estimaba. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se ha registrado una nueva condena contra el exasesor presidencial de Alberto Fujimori.

Iván Paredes, presidente del INPE, reiteró que “hay una sentencia nueva que ya ha sido registrada”, por lo que “la reclusión de Vladimiro Montesinos está para seis años más”.

En diálogo con Radio Nacional, Paredes indicó que “próximamente” brindarán más detalles sobre la condena que recae en Vladimiro Montesinos, quien paga condena de 25 años por el caso Barrios Altos y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado. De esa manera, saldría de la cárcel en 2032.

Cabe añadir que Montesinos Torres —de 80 años— está preso en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado al interior de la Base Naval del Callao.

Vladimiro Montesinos fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión por el caso Pativilca. Fuente: Justicia TV.

En dicho recinto se encuentran presos personajes como Víctor Polay Campos, líder del MRTA; Óscar Ramírez Durand, alias Feliciano y Florindo Flores, alias Artemio, cabecillas de Sendero Luminoso.

Según el nuevo convenio entre el INPE y la Marina de Guerra, se ha prolongado hasta enero del 2026 el plazo para que los cuatro reos continúen cumpliendo su condena en la Base Naval del Callao.

César Pacheco, abogado de Vladimiro Montesinos, anunció en mayo del corriente que iba a presentar una solicitud al Poder Judicial para que el exasesor presidencial aplique a la ley nro. 32181, con la que se permite la detención domiciliaria para personas mayores de 80 años por razones humanitarias-

“Vladimiro Montesinos va a salir en libertad, si no tiene otro proceso, en 2026. Si hubiera otra sentencia corresponde al Poder Judicial”, mencionó en ese entonces el ministro de Justicia, Enrique Alcántara.