El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)habilitó esta mañana la plataforma virtual que permite consultar públicamente la lista del padrón inicial de ciudadanos hábiles para las elecciones generales de abril del 2026; sin embargo, dicha institución recibió varias críticas por exponer datos personales y sensibles de los ciudadanos, como la edad, dirección domiciliaria, huella dactilar y la fotografía de identificación personal.

Al respecto, el congresista Edward Málaga Trillo envió un oficio a la jefa del Reniec, Carmen Velarde, en el que le solicita que brinde explicaciones inmediatas por esta situación, así como acciones concretas para evitar la divulgación de información sensible de la ciudadanía.

En el documento, el parlamentario consideró que el Reniec no puede escudarse en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) para vulnerar la Ley 29733 (Ley de Protección de Datos Personales).

“La Opinión Consultiva N° 025-2021-JUS/DGTAIPD establece que la publicidad del padrón electoral es limitada a etapas y finalidades específicas del proceso electoral y excluye la difusión de domicilios e impresiones dactilares; fuera de ese contexto, la entrega o difusión carece de interés público y afecta derechos fundamentales (finalidad y proporcionalidad)”, advirtió el legislador.

EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS

Málaga Trillo también le pidió a Velarde que explique cuáles son los procedimientos adoptados en caso de haberse presentado algún incidente de seguridad de la información o divulgación no autorizada de domicilios del padrón electoral.

Además, le solicitó que informe si lo denunciado ha sido trasladado a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Justicia.

El legislador hizo hincapié en la importancia de saber si existe un plan de remediación y prevención en materia de ciberseguridad, como, por ejemplo, si en este caso se implementaron protocolos para la publicación del padrón y si es que se llegó a capacitar al personal del Reniec.

Finalmente, Velarde deberá responder si es que realizó coordinaciones con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que el padrón se “ajuste estrictamente a su finalidad electoral”.

