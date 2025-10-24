En un plazo de dos meses se determinará si el voto digital es viable o no en el Perú, informó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien precisó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó el 15 de octubre el sistema informático para su respectiva auditoría.

Burneo explicó que el proceso de evaluación del voto digital será exhaustivo y rápido.

“Hemos previsto que la auditoría se realice en dos meses, lo cual es muy ambicioso, considerando que normalmente estas auditorías se realizan en tres meses o hasta medio año, pero igual lo vamos a hacer y vamos a concluir si es viable o no el voto digital”, indicó.

El titular del JNE señaló que el objetivo es garantizar que existan las condiciones normativas y técnicas necesarias para implementar este mecanismo. En caso contrario, podría realizarse un piloto muy acotado.

“No sería de dos millones de personas, como se tenía previsto, sino de 3,000, lo justo para afinar esfuerzos sin afectar los resultados del proceso electoral”, añadió.

Burneo consideró que el voto electrónico representa “el futuro y la forma moderna de ejercer nuestro derecho de participación”, aunque subrayó que la prioridad es mantener la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Proceso electoral en marcha

El presidente del JNE también informó que siete funcionarios públicos a nivel nacional renunciaron para postular a cargos de elección, en cumplimiento de los plazos establecidos.

“El cronograma electoral se viene cumpliendo con normalidad y con el trabajo coordinado de todas las entidades vinculadas”, indicó.

Asimismo, señaló que el organismo redoblará esfuerzos de información ante el desconocimiento ciudadano sobre las elecciones generales del próximo 12 de abril de 2026.

Coordinación interinstitucional

Burneo detalló que el JNE ha relanzado el comité de coordinación e identificación de riesgos y conflictos electorales, articulando esfuerzos con el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ejército, la PCM y la Defensoría del Pueblo, con el fin de prevenir actos de violencia y garantizar la seguridad durante el proceso electoral.

Además, señaló que en su reunión con el presidente José Jerí, se abordaron los temas de seguridad y recursos económicos y logísticos necesarios para el desarrollo de los comicios.

“Confiamos en la palabra del presidente y en el apoyo del Poder Ejecutivo para garantizar el éxito de las elecciones”, subrayó.