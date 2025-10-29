El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó la consulta del Padrón Inicial para las Elecciones Generales 2026, disponible entre el 27 y el 31 de octubre.

La plataforma permite revisar los datos registrados en el DNI y confirmar si el ciudadano figura como habilitado para votar, tal como exige la Ley Orgánica de Elecciones. Sin embargo, una situación adicional preocupa por cuestiones de seguridad de datos personales.

Según el mensaje oficial del organismo, el aplicativo “solo” muestra información del distrito de residencia consignado en el documento. No obstante, una verificación a la herramienta evidencia que, con ingresar el número de DNI de cualquier persona y probar el dígito verificador (del 1 al 9), es posible acceder a información personal sensible: edad, dirección domiciliaria y otros datos que forman parte del registro electoral (aquí el link).

Esta situación fue expuesta por la periodista Stefanie Medina del programa Contracorriente (Willax).

Gestión ingresó a la plataforma y tanteó el dígito verificador del DNI del presidente de la República. Así pudo obtener sus datos, como dirección, edad y grupo de votación. Foto: Captura.

El acceso tan simple a información privada se produce mientras el país enfrenta una de sus peores crisis de inseguridad ciudadana, con un aumento sostenido de extorsiones, cobro de cupos y ataques armados.

La exhibición pública de direcciones personales podría incrementar la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a estas organizaciones criminales.

Erick Iriarte, abogado experto en Derecho Digital, dijo a Gestión que en 2021 la autoridad de datos personales ya le había dicho a Reniec que la dirección (del padrón electoral) no debería ser compartida.

“Mal hace Reniec en intentar escudarse en la ley de elecciones para vulnerar datos personales”, señaló.

La respuesta de Reniec

Ante la exposición del caso, Reniec defendió la publicación del padrón. En un comunicado, sostuvo que esta etapa es un procedimiento obligatorio:

“La publicación de la Lista del Padrón Inicial (LPI) es un paso legal, obligatorio y totalmente transparente, según la Ley N.º 26859 – Ley Orgánica de Elecciones. Esta ley (artículo 203) dispone que el padrón incluya nombres, apellidos y número de DNI, fotografía y firma digitalizadas, además del distrito, provincia, departamento y mesa de sufragio. Todo esto permite que la ciudadanía verifique la información electoral y ayude a garantizar un proceso limpio y confiable”.

Aunque la norma exige transparencia, no especifica que la dirección domiciliaria deba quedar accesible en línea para terceros.

Hasta el cierre de esta nota, Reniec no ha informado si evaluará medidas para reducir el nivel de exposición de los datos personales sin afectar el proceso electoral.