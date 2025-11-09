Unos días después de que un informe de su área de fiscalización pusiera en la mira al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el uso indebido de una cámara del canal de dicha institución en un evento partidario de Keiko Fujimori, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo (La Libertad) ordenó la emisión de un informe complementario con mayores elementos.

De acuerdo con la resolución N°00113-2025-JEE-PCYO/JNE, a la que accedió el diario El Comercio, dicho organismo electoral consideró necesario que se precise e identifique al servidor público del Parlamento que utilizó la cámara institucional para filmar el evento político de la organización Fuerza Popular.

Esto, a pesar que desde el propio Parlamento ya identificaron a dicho funcionario. Se trata de Daniel Luza Amesquita, quien trabajó hasta fines de octubre pasado en la Oficina de Participación Ciudadana.

Añadieron que dicho equipo de grabación “es un buen público inventariado y destinado exclusivamente a actividades parlamentarias”.

En el documento, el JEE de Pacasmayo también ordenó que se identifique al alto funcionario de la institución que estuvo a cargo de la Oficialía Mayor cuando se retiró la cámara de la sede institucional. Esto, debido a que el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, señaló, en sus descargos, que encontraba de vacaciones cuando se dieron los hechos.

Cabe precisar que no todos los miembros de dicho organismo electoral estuvieron de acuerdo con pedir un informe complementario. Hernán Peet Urdanivia se mostró conforme con el informe de fiscalización ya emitido.

En dicho documento, elaborado por la coordinadora de fiscalización de dicho JEE, Luz Chiroque Cruz, se determinó que Rospigliosi, en su calidad de máxima autoridad administrativa y jerárquica de la institución, “incurrió en responsabilidad funcional al no cautelar el uso adecuado de los bienes públicos bajo su custodia, acto que favoreció a Fuerza Popular y que configuraría una infracción del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral”.

ROSPIGLIOSI PIDIÓ ARCHIVAR EL CASO

En sus descargos, Rospigliosi pidió al JEE de Pacasmayo que archive el proceso sancionar iniciado en su contra “por carecer de fundamento”.

Según dijo, el tipo infractor imputado en su contra exige practicar actos que favorezcan o perjudiquen a una organización o candidato, al que no existe en su caso.

“No se describe orden, autorización, instrucción, presencia, participación o consentimiento del presidente del Congreso en el uso de la cámara en el evento partidario”, sostuvo.

Finalmente, recordó que el titular del Parlamento tiene como función la dirección política e institucional, mas no la gestión operativa ni la responsabilidad sobre los equipos.