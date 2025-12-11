Fiscal de la Nación anuncia que desactivará Equipo Especial Lava Jato en las próximas semanas. (Foto: Ministerio Público)
Fiscal de la Nación anuncia que desactivará Equipo Especial Lava Jato en las próximas semanas. (Foto: Ministerio Público)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, entre otros.

Gálvez precisó que como el de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) o el de Cuellos Blancos del Puerto.

“Los equipos especiales son siempre temporales. Yo creo que ya han cumplido su ciclo y calculo que (…) en las próximas semanas deben desactivarse”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

LEA TAMBIÉN: ¿Equipo Especial Lava Jato se desactivará?: Qué ocurrirá con las investigaciones en curso

Sin embargo, aclaró que,

“Queremos ser democráticos y tomar una decisión en la Junta. Pero si no fuera, es competencia de la Fiscalía de la Nación”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Fiscales accederán a llamadas de internos, anuncia fiscal Tomás Gálvez

Gálvez se refirió a inhabilitación de Delia Espinoza

Por otro lado, al ser consultado sobre la decisión del Congreso que inhabilitó para ejercer cargos públicos a Delia Espinoza y que, además, incluyó a otros fiscales supremos en propuestas de inhabilitación, Gálvez indicó que, como fiscal de la Nación interino, está obligado formalmente a tramitar la denuncia penal remitida por el Parlamento.

Por ello, evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de Espinoza en los hechos imputados. Sin embargo, consideró esta inhabilitación como “excesiva”.

“Creo que, que la inhabilitación, honestamente, ha sido excesiva (…) En la que quizás, los hechos, no eran suficientes como para una, por lo menos de diez años, como se ha impuesto”, puntualizó.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, consideró la inhabilitación a Delia Espinoza como “excesiva”. (Foto: Congreso)
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, consideró la inhabilitación a Delia Espinoza como “excesiva”. (Foto: Congreso)

