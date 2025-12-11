El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que en las próximas semanas se desactivará el Equipo Especial Lava Jato entre otros.

Gálvez precisó que se evaluará en la Junta de Fiscales Supremos la desactivación, no solo del Equipo Especial Lava Jato, si no de varios equipos especiales como el de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) o el de Cuellos Blancos del Puerto.

“Los equipos especiales son siempre temporales. Yo creo que ya han cumplido su ciclo y calculo que (…) en las próximas semanas deben desactivarse”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Sin embargo, aclaró que, si la Junta no adopta una decisión, él podría hacerlo directamente en su calidad de fiscal de la Nación.

“Queremos ser democráticos y tomar una decisión en la Junta. Pero si no fuera, es competencia de la Fiscalía de la Nación”, acotó.

Gálvez se refirió a inhabilitación de Delia Espinoza

Por otro lado, al ser consultado sobre la decisión del Congreso que inhabilitó para ejercer cargos públicos a Delia Espinoza y que, además, incluyó a otros fiscales supremos en propuestas de inhabilitación, Gálvez indicó que, como fiscal de la Nación interino, está obligado formalmente a tramitar la denuncia penal remitida por el Parlamento.

Por ello, evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de Espinoza en los hechos imputados. Sin embargo, consideró esta inhabilitación como “excesiva”.

“Creo que, que la inhabilitación, honestamente, ha sido excesiva (…) En la que quizás, los hechos, no eran suficientes como para una, por lo menos de diez años, como se ha impuesto”, puntualizó.